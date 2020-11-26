Глава Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что его потореый тест на коронавирус оказался положительным.

Об этом он написал в Facebook.

“Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор” позитивный “. Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе”, – написал Разумков.

Он также выразил надежду скоро вернуться к полноценной парламентской работы.

“Статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная, но я надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину. Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работы”, – пишет глава парламента.