Об этом он написал в Facebook.
“Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор” позитивный “. Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе”, – написал Разумков.
Он также выразил надежду скоро вернуться к полноценной парламентской работы.
“Статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная, но я надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину. Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работы”, – пишет глава парламента.
- Ранее стало известно, что у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус.
- 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.
- Тогда же глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом.