Об этом сообщила пресс-служба ВР.

На заседании, начало которого запланировано на 12:00, рассмотрят закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы” с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, 16 февраля Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым возобновляются конкурсы на занятие должностей государственной службы. Его дополнили правками относительно “полномочий и.о. министра “.

В зале звучали заявления, что эти поправки вносятся под одну кандидатуру – и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В результате была поддержана поправка главі комитета ВР по вопросам экономического развития, нардепа-“слуги” Дмитрия Наталухи. Ею частично расширяются полномочия и.о. министров. При этом она устанавливает, что один и тот же исполняющий обязанности министра не может выполнять эти расширенные полномочия более 60 дней.

Владимир Зеленский указанный закон ветировал и призвал Верховную Раду изъять из него “нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна”.

По мнению Зеленского, “если в течение длительного времени нардепы не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства”.

Как Витренко назначали и не назначили

16 декабря стало известно, что Банковая предлагает назначить бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко на должность первого вице-премьера по вопросам энергетики. #Буквы рассказывали, что назначение Витренко стало предметом торгов в парламенте, а также о том, в чьих интересах такое назначение.

Вечером того же дня всплыло, что Офис президента пролоббировал в Кабмине премию для Витренко в размере 170 млн гривен накануне голосования в парламенте за его назначение.

Витренко в “Нафтогазе” отвечал за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом”. После того как компания победила в арбитраже, Витренко требовал от “Нафтогаза” выплатить ему премию через суд. Именно об этой премии шла речь.

17 декабря профильный комитет не поддержал кандидатуру Витренко, впоследствии не поддержал и зал.

21 декабря правительство на экстренном заседании назначило Витренко и.о. министра энергетики, однако действующее законодательство определяет, что в таком статусе он может находиться не более 30 дней.

28 января Верховная Рада Украины снова не поддержала назначение Юрия Витренко.