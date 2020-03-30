Глава Парламента Дмитрий Разумков предлагает народным депутатам провести сегодня еще одного внеочередное заседание Рады.

Об этом Разумков сказал во время согласительного совета, сообщают #Буквы.

Данное предложение глава Рады озвучил для того, чтобы у нардепов была возможность рассмотреть и принять законопроект №3254 “О внесении изменения в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно бесперебойного обеспечения питания военнослужащих”.

“Есть предложение, если будет стопроцентная поддержка всех фракций, через решение согласительного провести дополнительное внеочередное заседание, которое состоится сразу после первого внеочередного заседания. Оно будет состоять из одного вопроса – №3254”, – сказал Дмитрий Разумков.