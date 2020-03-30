Об этом Разумков сказал во время согласительного совета, сообщают #Буквы.
Данное предложение глава Рады озвучил для того, чтобы у нардепов была возможность рассмотреть и принять законопроект №3254 “О внесении изменения в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно бесперебойного обеспечения питания военнослужащих”.
“Есть предложение, если будет стопроцентная поддержка всех фракций, через решение согласительного провести дополнительное внеочередное заседание, которое состоится сразу после первого внеочередного заседания. Оно будет состоять из одного вопроса – №3254”, – сказал Дмитрий Разумков.
- 25 марта Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект закона, предусматривающий обеспечение бесперебойного процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины.