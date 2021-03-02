Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Демонстрация функционала кнопки состоялась после завершения пленарного заседания ВР.
Разумков назвал введение кнопки “большим достижением для украинского парламентаризма”. Она позволит исключить неперсональное голосование народных депутатов (“кнопкодавство”).
“Я надеюсь, что с сегодняшнего дня мы начнем жить в новых реалиях. И говорить о том, что опять кто-то кнопкодавил в стенах Верховной Рады, мы просто уже не сможем”, – заявил Разумков, добавив, что “обойти” сенсорную кнопку с помощью каких-то ухищрений не получится.
Согласно новым правилам голосования в ВР, нардепы сначала должны нажимать сенсорную кнопку, а затем кнопки “за”, “против”, “воздержался”.
Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. То есть депутат одновременно должен держать две кнопки: сенсорную и кнопку голосования.
Это не дает возможности одновременно голосовать более чем с одного рабочего места.
А так выглядит процесс голосования сенсорной кнопкой:
- В феврале этого года Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины Владиславу Поляку по фактам неличного голосования (ст. 364-2 УК Украины). Это первый в практике случай привлечения к ответственности за так называемое “кнопкодавство”.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Владислав Поляк потеряет свои депутатские полномочия, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании