Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Демонстрация функционала кнопки состоялась после завершения пленарного заседания ВР.

Разумков назвал введение кнопки “большим достижением для украинского парламентаризма”. Она позволит исключить неперсональное голосование народных депутатов (“кнопкодавство”).

“Я надеюсь, что с сегодняшнего дня мы начнем жить в новых реалиях. И говорить о том, что опять кто-то кнопкодавил в стенах Верховной Рады, мы просто уже не сможем”, – заявил Разумков, добавив, что “обойти” сенсорную кнопку с помощью каких-то ухищрений не получится.

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Согласно новым правилам голосования в ВР, нардепы сначала должны нажимать сенсорную кнопку, а затем кнопки “за”, “против”, “воздержался”.

Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. То есть депутат одновременно должен держать две кнопки: сенсорную и кнопку голосования.

Это не дает возможности одновременно голосовать более чем с одного рабочего места.

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопкуРазумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Разумков демонструє сенсорну кнопку

Фото: #Буквы

А так выглядит процесс голосования сенсорной кнопкой:

  • В феврале этого года Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины Владиславу Поляку по фактам неличного голосования (ст. 364-2 УК Украины). Это первый в практике случай привлечения к ответственности за так называемое “кнопкодавство”.
  • Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Владислав Поляк потеряет свои депутатские полномочия, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании