Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Демонстрация функционала кнопки состоялась после завершения пленарного заседания ВР.

Разумков назвал введение кнопки “большим достижением для украинского парламентаризма”. Она позволит исключить неперсональное голосование народных депутатов (“кнопкодавство”).

“Я надеюсь, что с сегодняшнего дня мы начнем жить в новых реалиях. И говорить о том, что опять кто-то кнопкодавил в стенах Верховной Рады, мы просто уже не сможем”, – заявил Разумков, добавив, что “обойти” сенсорную кнопку с помощью каких-то ухищрений не получится.

Согласно новым правилам голосования в ВР, нардепы сначала должны нажимать сенсорную кнопку, а затем кнопки “за”, “против”, “воздержался”.

Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. То есть депутат одновременно должен держать две кнопки: сенсорную и кнопку голосования.

Это не дает возможности одновременно голосовать более чем с одного рабочего места.

А так выглядит процесс голосования сенсорной кнопкой: