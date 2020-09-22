Об этом шла речь в его интервью телеканалу “Прямий”.

Как сообщалось ранее, в начале сентября Комитет избирателей Украины, движение “Честно” и другие организации опубликовали отчет, согласно которому показатели законодательной производительности работы депутатов 9 созыва оказались ниже, чем у их предшественников. Так депутаты предыдущего созыва за первый год работы приняли большее количество законов и зарегистрировали больше законопроектов.

Разумков не согласился с выводами КИУ и движения “Честно” и предложил обратить внимание на то, что парламент работал в условиях эпидемии, а также потратил много времени на рассмотрение большого количества правок к закону об открытии рынка земли и к “антиколомойскому закону”.

“Да, но движение “Честно”… При всем уважении к коллегам… Так же как и КИУ… Давайте вспомним, сколько с года нашей работы забрала земля. Четыре месяца! Давайте вспомним, сколько забрал закон о банках. Давайте вспомним, был ли во время работы Верховной Рады прошлого созыва коронавирус, который заставил нас работать мягко говоря в необычном режиме. А потом давайте посчитаем, сколько часов мы провели во время принятии решений, сколько было принято за это время и сколько в прошлом”, — сказал он.

Также Разумков отметил, что за год работы парламент 9 созыва принял конституционным большинством (более 300 голосов нардепов) 143 закона, а парламент 8-го созыва — 26. По его мнению, это свидетельствует об эффективности работы Верховной Рады как таковой, а не только монобольшинства.