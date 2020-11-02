Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал решение правительства об использовании бюджетных средств фонда борьбы с COVID-19 на проведение конкурса по производству патриотических сериалов и призвал правильно расставлять приоритеты.

Об этом он сказал во время согласительного совета.

“В первую очередь я хотел бы обратиться к Комитету по вопросам бюжета. Давайте ответственно относиться к тому, куда мы тратим средства ковидного фонда. Я понимаю, что у нас много отраслей, нуждающихся в поддержке, – я имею в виду и кино, и фото и театры. Но давайте выставлять приоритеты – у нас сегодня есть медики, учителя, военнослужащие на Востоке, правоохранители, которые выполняют работу, связанную с риском ковида”, – сказал Разумков.

Он выразил надежду, что парламент будет принимать взвешенные решения и будет понимать, куда направлять средства, которых не так много.