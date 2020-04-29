Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал, как обстоят дела с назначением трех министров в Кабмин: образования, культуры и энергетики.

Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.

Спикер отметил, что пока в Раду не поступало представление на назначение Ольги Буславец на место министра энергетики и защиты окружающей среды.

При этом он не стал комментировать вероятность сценария, при котором Буславец превратится в “Ульяну Супрун”, то есть постоянно будет в статусе исполняющей обязанности главы ведомства.

“Я думаю, что мне некорректно это комментировать, поскольку я не могу вносить представления на министров. Оценивать ее работу пока еще рано. Она только приступила к своим функциям. Коллеги из профильного министерства неформально отзываются о ней достаточно неплохо, говорят, что она профессиональна в тех или иных сферах”, – заявил Разумков.

Также спикер добавил, что Рада не получала представления на глав Министерства культуры и Министерства образования и науки.

Отметим, на данный момент постоянных руководителей нет в трех министерствах. Исполняющие обязанности министров назначены в Министерство образования и науки (Любомира Мандзий), Министерство культуры и информполитики (Светлана Фоменко) и Министерство энергетики и защиты окружающей среды (Ольга Буславец).