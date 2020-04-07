Об этом он сказал в интервью изданию “Lb.ua”.

Разумков отметил, что накануне важных голосований в Раде на различных ресурсах появлялась информация о якобы конфликтах между ним и Президентом.

“Эти публикации особенно смешно читать, потому что тогда, когда этот разговор якобы состоялся, я был в Латвии, в командировке. Дискуссии были всегда, в том числе, во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере, хочется в это верить”, – сказал Разумков.

Он же считает, что Парламент всегда был самостоятельной институцией, потому некорректно говорить о “монобольшинстве Президента”.