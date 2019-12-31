Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”.
Он назвал кнопкодавство “проблемой, которую надо решать”.
“Однако это проблема, которую надо решать. Я надеюсь в дальнейшем мы сможем изменить законодательство, которое бы более жестко наказывало таких народных депутатов”, – сказал Разумков.
Разумков подчеркнул, что в Парламенте девятого созыва кнопкодавство стало исключением, а не повседневной практикой.
- Ранее движение “Чесно” заявило о неперсональном голосовании депутата Василия Нимченко, выступавшего за криминализацию “кнопкодавства”.
- 29 октября Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, предусматривающий введение штрафов за неперсональное голосование народных депутатов (“кнопкодавство”).
- В сентябре на “кнопкодавстве” были пойманы двое “слуг народа” — Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Позднее они публично извинились за свой поступок.