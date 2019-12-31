Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что на законодательном уровне будут созданы более жесткие регуляторы, предусматривающие ответственность за кнопкодавство.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Украина 24”.

Он назвал кнопкодавство “проблемой, которую надо решать”.

“Однако это проблема, которую надо решать. Я надеюсь в дальнейшем мы сможем изменить законодательство, которое бы более жестко наказывало таких народных депутатов”, – сказал Разумков.

Разумков подчеркнул, что в Парламенте девятого созыва кнопкодавство стало исключением, а не повседневной практикой.