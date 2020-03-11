Об этом идет речь в распоряжении главы ВР, обнародованном на сайте Парламента.
“В связи с ситуацией, сложившейся в мире, в том числе в странах ЕС, в результате распространения острой респираторной болезни, вызванной короновирусом, с целью предотвращения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, обеспечения устойчивой работы Верховной Рады Украины и ее органов..: народным депутатам Украины, работникам Аппарата ВРУ настоятельно рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире”, – говорится в документе.
Кроме того, руководителю Аппарата Парламента рекомендовано предпринять необходимые профилактические, организационные и материально-технические меры для предотвращения распространения острых респираторных болезней в административных зданиях ВР.
- На прошлой неделе народного депутата от “Оппозиционной платформы — За життя” Олега Волошина изолировали из-за угрозы заражения коронавирусом. В конце февраля он встречался с французским парламентарием Жаном-Люком Райтцером, у которого диагностировали заражение коронавирусом.
- Впоследствии Олег Волошин сообщил результаты проверки на инфицирование коронавирусом COVID-19, уточнив, что “абсолютно здоров”.