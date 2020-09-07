Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия, проституции и легких наркотиков.

Об этом он рассказал в интервью “Украинским новостям”.

“Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю”, – прокомментировал Разумков возможную легализацию легких наркотиков.

Относительно проституции, спикер заявил, что она тоже не “для украинских реалий”.

“Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации сферы услуг”, – сказал спикер.