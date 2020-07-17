Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник, 21 июля, внеочередной сессии ВР.

Об этом проинформировали в пресс-службе Парламента.

Заседание запланировано на 12:00. В повестке дня – 20 вопросов.

“В связи с предложением народных депутатов Украины… созвать внеочередную сессию Верховной Рады девятого созыва на 12:00 21 июля 2020 года”, – говорится в распоряжении.

Стоит отметить, что в повестку дня включили ряд вопросов, которые нардепы уже успели рассмотреть сегодня: постановление о создании и ликвидации районов (№ 3650) и законопроект об оборонных закупках (№ 2398-д).

Кроме того, в повестке дня есть следующие проекты законов:

• о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№ 3658);

• о внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год” по поводу надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (№ 3807);

• о внесении изменений в закон “О публичных закупках” по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (№ 3739);

• об управлении отходами (№ 2207-1-д);

• о разведке (№ 2412-д);

• о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства (№ 3355-1);

• о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом (№ 2258);

• о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по поводу реформы патентного законодательства) (№ 2259);

• о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по поводу осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей (№ 2456);

• о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (№ 3760);

• о внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования (№ 2275);

• о сельскохозяйственной кооперации (№0856);

• об основах молодежной политики (№ 3718);

• о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства (№ 3060).

Также в повестке дня есть проект постановления об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (№ 3773).

Кроме того, нардепы рассмотрят проекты постановлений, которые блокируют подписание трех законов: о легализации игорного бизнеса, о детенизации рынка металлолома и об электронном кабинете для физических лиц-предпринимателей.