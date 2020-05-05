Об этом сообщается на сайте Парламента.

Стоит отметить, что инициатором сбора подписей за созыв заседания является “Европейская Солидарность”. Было собрано более 150 подписей.

“В связи с требованием 156 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва: созвать внеочередное пленарное заседание ВР на 14:00 7 мая 2020 года”, – говорится в распоряжении Разумкова.

На заседании планируется рассмотреть два вопроса:

• проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№ 3380);

• проект закона о внесении изменений в закон Украины “О защите населения от инфекционных болезней” (относительно определения размеров обязательного госстрахования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (№ 3376).

Как объяснил лидер “Европейской Солидарности”, пятый президент Петр Порошенко, оба законопроекта направлены на защиту медиков. Они касаются страхования врачей в случае заболевания коронавирусом и бесплатного обязательного тестирования на COVID-19.

“Законопроект о страховании предусматривает: если врач заболел, выполняя свои обязанности, то страховая сумма составит не менее 200 тысяч гривен. В случае, не дай Бог, смерти врача, семья должна получить не менее 1,5 миллиона гривен. Также давно пора изменить ситуацию с тестированием. Украина занимает последнее место в Европе по количеству протестированных на 100 тысяч населения. Власть отчитывалась о 2 млн привезенных тестов. Что это: преступная бездеятельность или обман людей? Уверен, что без тестирования карантинные мероприятия гораздо менее эффективны”, – отметил Порошенко.

157 підписів депутатів, що вимагають скликання позачергової сесії Верховної Ради — є! 157 підписів депутатів, що вимагають скликання позачергової сесії Верховної Ради — є! На цьому вкрай важливому засіданні парламент має розглянути питання страхування лікарів у випадку захворювання коронавірусом та безкоштовного обов‘язкового тестування на Covid-19. Сьогодні має відбутися процедура реєстрації, і протягом 72 годин позачергова сесія ВР має бути скликана. Законопроект про страхування передбачає: якщо лікар захворів, виконуючи свої обов‘язки, то страхова сума складе не менше 200 тисяч гривень. У разі, не дай Боже, смерті лікаря, родина має отримати не менше 1,5 мільйона гривень. Також давно час змінити ситуацію із тестуванням. Україна займає останнє місце у Європі за кількістю протестованих на 100 тисяч населення. Влада звітувала про 2 млн привезених тестів. Що це: злочинна бездіяльність або обдурення людей? Впевнений, що без тестування карантинні заходи набагато менш ефективні. Також вимагаємо від уряду кардинального збільшення зарплат лікарям, які працюють із коронавірусними хворими — до 300 %. І будь-які спроби звинуватити у зволіканні виплат місцеве самоврядування або громадських активістів — недоречні. Наша пряма вимога: уже за квітень лікарі мають отримати 300 % зарплати. Очікуємо від уряду також усіх необхідних заходів для захисту суб‘єктів малого та середнього бізнесу і допомоги незахищеним громадянам. На жаль, зараз влада працює над захистом наших медиків набагато менш ефективно, ніж меценати і благодійники. Час об’єднати зусилля, щоб не втрачати більше жодного дня. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 5 травня 2020 р.

Как написал в своем Telegram-канале нардеп от “ЕС” Алексей Гончаренко, впервые заседание состоится по требованию оппозиции. По его словам, из более чем 150 подписей инициативу поддержали только 4 нардепа от “Слуги народа”.