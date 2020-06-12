У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля есть кандидатуры на вакантные должности министров, но он пока их не вносил в Парламент.

Об этом рассказал в интервью #Буквам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В частности, вакантны должности министра энергетики, министра экологии, министра образования.

“Кандидатуры есть. Когда он их внесет, надо будет, чтобы еще их рассмотрела фракция большинства”, – отметил Разумков.

Комментируя возможное создание Министерства оборонно-промышленного комплекса, спикер ВР уточнил, что, возможно, отдельного ведомства не будет, а введут должность вице-премьера по ОПК.

Разумков напомнил, что обязанности министра энергетики пока исполняет Ольга Буславец. Что касается Министерства образования, то, по словам спикера, с окончательной кандидатурой на должность министра еще не определились.

“В Министерстве энергетики пока эти полномочия выполняет Буславец – о ней говорят и плохо, и хорошо, но, думаю, что правда где-то посередине. В отношении министра образования кандидатуры пока нет”, – заявил Разумков.

Комментируя спорную кандидатуру бывшего члена Партии регионов Сергея Шкарлета в качестве министра образования, спикер ВР сообщил, что она пока не внесена.

“Неприятия (кандидатуры Шкарлета в Парламенте, – ред.) нет, ибо нет представленной кандидатуры. Я слышал много вариантов, имена других министров и вице-премьеров, но я привык больше доверять своим глазам, поэтому как только поступит предложение, мы его рассмотрим”, – отметил Разумков.