Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В зале ВР зарегистрировались 219 нардепов (из 422).
“Пятую сессию Верховной Рады девятого созыва объявляю открытой”, – объявил Разумков.
После этого в сессионном зале прозвучал Государственный Гимн Украины.
На церемонии открытия сессии присутствовали: премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Правительства; руководители центральных органов исполнительной власти; руководители судебной ветви; предстоятели церквей и религиозных организаций Украины; главы дипломатических представительств иностранных государств, другие официальные лица; представители СМИ.
Стоит отметить, что Денис Шмыгаль на церемонию открытия опоздал.
Перед присутствующими выступил спикер Дмитрий Разумков, который определил четыре принципа, с учетом которых должна происходить работа ВР:
1. Тарифная политика.
Разумков подчеркнул, что проблема тарифов еще не решена. “И мы должны сделать все, в том числе на законодательном уровне, чтобы защитить наименее защищенные и уязвимые слои населения”, – отметил он.
2. Вопросы, связанные с развитием промышленности.
“Промышленность даст возможность привлечь инвестиции, как внутренние, так и внешние, создать условия, чтобы увеличилось количество рабочих мест, поступления налогов”, – заявил Разумков.
3. Реформа судебной системы. По словам спикера ВР, следует обеспечить “свободный, единый доступ к судам всех граждан, независимо от того, депутат ты, министр или просто гражданин в маленьком городе, селе нашего государства”.
4. “Создать надлежащие условия” для граждан Украины.
- Согласно календарному плану пятой сессии, она завершится 23 июля 2021 года. На время проведения пятой сессии отводятся: 12 недель – на пленарные заседания Верховной Рады; 7 недель – для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах); 6 недель – для работы народных депутатов с избирателями.