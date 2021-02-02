Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В зале ВР зарегистрировались 219 нардепов (из 422).

“Пятую сессию Верховной Рады девятого созыва объявляю открытой”, – объявил Разумков.

После этого в сессионном зале прозвучал Государственный Гимн Украины.

На церемонии открытия сессии присутствовали: премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Правительства; руководители центральных органов исполнительной власти; руководители судебной ветви; предстоятели церквей и религиозных организаций Украины; главы дипломатических представительств иностранных государств, другие официальные лица; представители СМИ.

Стоит отметить, что Денис Шмыгаль на церемонию открытия опоздал.

Перед присутствующими выступил спикер Дмитрий Разумков, который определил четыре принципа, с учетом которых должна происходить работа ВР:

1. Тарифная политика.

Разумков подчеркнул, что проблема тарифов еще не решена. “И мы должны сделать все, в том числе на законодательном уровне, чтобы защитить наименее защищенные и уязвимые слои населения”, – отметил он.

2. Вопросы, связанные с развитием промышленности.

“Промышленность даст возможность привлечь инвестиции, как внутренние, так и внешние, создать условия, чтобы увеличилось количество рабочих мест, поступления налогов”, – заявил Разумков.

3. Реформа судебной системы. По словам спикера ВР, следует обеспечить “свободный, единый доступ к судам всех граждан, независимо от того, депутат ты, министр или просто гражданин в маленьком городе, селе нашего государства”.

4. “Создать надлежащие условия” для граждан Украины.