Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В зале заседаний зарегистрировались 299 народных избранников.
“Четвертую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва объявляю открытой”, – заявил Разумков.
После этого прозвучал Государственный Гимн Украины.
В заседании ВР принимают участие члены Кабинета Министров, руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судебной ветви власти, главы дипломатических представительств, журналисты и прочие.
Во время вступительного слова Разумков назвал три ключевых вопроса, которые будут стоять перед Радой на новой сессии: это вторая волна коронавируса, экономический кризис и местные выборы.
“Уважаемые коллеги… Мы сделали много правильных вещей, но мы делали и ошибки. Но перед нами будут стоять важные вопросы и в дальнейшем. Три главных, которые сейчас можно определить, – это вторая волна коронавируса. Все вы видите то количество заболевших, которое мы ежедневно наблюдаем в Украине, и не только в Украине… Второй вопрос – глобальный экономический кризис. У нас с вами на этой сессии будет большой вызов – государственный бюджет Украины на 2021 год. Я очень надеюсь, что и мы, и Правительство своевременно сделаем все от нас зависящее, чтобы бюджет был принят… Третий вопрос, который также будет серьезным вызовом для Верховной Рады девятого созыва, – это местные выборы“, – отметил Разумков, выступая с трибуны ВР.
Он подчеркнул, что “выборы проходят, а уважение людей будет оставаться, либо не будет оставаться с нами”.
После приветственного слова спикера ВР начались выступления представителей фракций.
Согласно календарному плану, четвертая сессия Парламента продлится до 22 января 2021 года.
Планируется, что 10 недель Рада будет работать в режиме пленарных заседаний. Еще 7 недель нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Для работы с избирателями отведено четыре недели. А на проведение “часа вопросов к Правительству” в Верховной Раде будет выделено 10 часов.
- На этой неделе в Верховной Раде Украины решили заслушать министра охраны здоровья Максима Степанова по ситуации с коронавирусом COVID-19.
- По состоянию на 31 августа коронавирусом COVID-19 в целом (с начала вспышки в нашей стране) заразились 23 народных депутата и 7 работников аппарата Верховной Рады.