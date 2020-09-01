Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В зале заседаний зарегистрировались 299 народных избранников.

“Четвертую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва объявляю открытой”, – заявил Разумков.

После этого прозвучал Государственный Гимн Украины.

В заседании ВР принимают участие члены Кабинета Министров, руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судебной ветви власти, главы дипломатических представительств, журналисты и прочие.

Во время вступительного слова Разумков назвал три ключевых вопроса, которые будут стоять перед Радой на новой сессии: это вторая волна коронавируса, экономический кризис и местные выборы.

“Уважаемые коллеги… Мы сделали много правильных вещей, но мы делали и ошибки. Но перед нами будут стоять важные вопросы и в дальнейшем. Три главных, которые сейчас можно определить, – это вторая волна коронавируса. Все вы видите то количество заболевших, которое мы ежедневно наблюдаем в Украине, и не только в Украине… Второй вопрос – глобальный экономический кризис. У нас с вами на этой сессии будет большой вызов – государственный бюджет Украины на 2021 год. Я очень надеюсь, что и мы, и Правительство своевременно сделаем все от нас зависящее, чтобы бюджет был принят… Третий вопрос, который также будет серьезным вызовом для Верховной Рады девятого созыва, – это местные выборы“, – отметил Разумков, выступая с трибуны ВР.

Он подчеркнул, что “выборы проходят, а уважение людей будет оставаться, либо не будет оставаться с нами”.

После приветственного слова спикера ВР начались выступления представителей фракций.

Согласно календарному плану, четвертая сессия Парламента продлится до 22 января 2021 года.

Планируется, что 10 недель Рада будет работать в режиме пленарных заседаний. Еще 7 недель нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Для работы с избирателями отведено четыре недели. А на проведение “часа вопросов к Правительству” в Верховной Раде будет выделено 10 часов.