Разумков выступил против изменений в постановление о выборах: «Это поставит под сомнение их легитимность»

Об этом Разумков заявив в интервью телеканалу “Прямий”.
Председатель парламента отметил, что не согласен с позицией относительно того, что это постановление каким-то образом влияет на Минские переговоры. Такую позицию выразил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников.
Разумков отметил, что это — документ разового действия, который касается только октябрьских местных выборов, а не выборов в целом.
Спикер Верховной Рады выступил против внесения любых изменений в постановление, поскольку соответствующий документ согласно законодательству должен быть принят за 90 дней до голосования, а изменения могут поставить под сомнение легитимность этих выборов.
“Смотрите, проголосованные изменения в постановление, на мой взгляд, невозможны, и я объясню почему. Потому что опять возвращаемся к “90 дням”. Вносить изменения в этот процесс, который уже начался… А он начался именно потому, что Верховная Рада приняла такое решение. В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменения в это постановление — это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы — это очередность действий: одно идет за другим”, — заявил он.
На уточняющий вопрос о том, не может ли быть чьей-то целью поставить под сомнение легитимность выборов, Разумков отметил: “Я уверен, что такой задачи в эшелонах власти определенно нет, об этом даже речь не может идти”.
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Что известно о возможных изменениях в постановление о местных выборах?
15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 года очередные местные выборы. Согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины — только на подконтрольной украинской власти территории.
19 августа во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе глава делегации Украины Леонид Кравчук проинформировал стороны о том, что обратился в парламент по поводу этого постановления.
Он попросил Раду рассмотреть вопрос о соответствии постановления закону “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и Минским соглашениям.
Впоследствии Кравчук объяснил, что изменение текста постановления является требованием российской стороны.
С обращением по поводу изменений в постановление обратился в парламент и заместитель главы делегации Витольд Фокин. По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, обращение Фокина имеет совсем иной смысл.
26 августа, после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривалось письмо Кравчука, Резников проинформировал, что выборы в ОРДЛО регулируются не этим постановлением, а отдельным законом, который должен принять парламент.
31 августа Разумков сообщил, что постановление о выборах Верховная Рада должна принимать за 90 дней до их проведения. Если вносить изменения в постановление сейчас, будут нарушены сроки, и это может привести к срыву выборов по всей стране.
2 сентября, информируя об итогах заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в Офисе президента отметили, что представители РФ в ТКГ продолжают настаивать на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины и блокируют обсуждение других вопросов.
- Вице-премьер Алексей Резников уверял, что Россия не требует внесения изменений в постановление Верховной Рады о местных выборах для того, чтобы провести их в ОРДЛО.
- 18 сентября Резников заявил, что Верховная Рада должна принять альтернативное решение относительно местных выборов на Донбассе, чтобы разблокировать переговоры с Российской Федерацией.