Разумков выступил против изменений в постановление о выборах: «Это поставит под сомнение их легитимность»

Об этом Разумков заявив в интервью телеканалу “Прямий”.

Председатель парламента отметил, что не согласен с позицией относительно того, что это постановление каким-то образом влияет на Минские переговоры. Такую позицию выразил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников.

Разумков отметил, что это — документ разового действия, который касается только октябрьских местных выборов, а не выборов в целом.

Спикер Верховной Рады выступил против внесения любых изменений в постановление, поскольку соответствующий документ согласно законодательству должен быть принят за 90 дней до голосования, а изменения могут поставить под сомнение легитимность этих выборов.

“Смотрите, проголосованные изменения в постановление, на мой взгляд, невозможны, и я объясню почему. Потому что опять возвращаемся к “90 дням”. Вносить изменения в этот процесс, который уже начался… А он начался именно потому, что Верховная Рада приняла такое решение. В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменения в это постановление — это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы — это очередность действий: одно идет за другим”, — заявил он.

На уточняющий вопрос о том, не может ли быть чьей-то целью поставить под сомнение легитимность выборов, Разумков отметил: “Я уверен, что такой задачи в эшелонах власти определенно нет, об этом даже речь не может идти”.

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