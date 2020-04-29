Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.
Глава ВРУ отметил, что ответственность должна быть персональной и людей, которые замешаны в коррупции нужно сажать, а не увольнять.
“Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах”, – заявил он.
При этом, отвечая на вопрос о том, не хочет ли он сам инициировать вопрос коррекции закона о люстрации, Разумков ответил, что для этого ему необходимо понимать уровень поддержки такой инициативы среди нардепов, “чтобы это не было “холостым выстрелом”.
- 11 июля прошлого года Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, спикера Верховной Рады, Генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.
- Законопроект об изменении закона о люстрации разработал экс-замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов.
- Европейский суд по правам человека признал люстрацию в Украине нарушением прав государственных чиновников.
- 18 января 2020 Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека. Жалоба не была удовлетворена.