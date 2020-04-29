Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает люстрацию, поскольку под нее попало большое число людей, которые были эффективны и "не были замазаны в каких-то громких скандалах".

Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

Глава ВРУ отметил, что ответственность должна быть персональной и людей, которые замешаны в коррупции нужно сажать, а не увольнять.

“Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах”, – заявил он.

При этом, отвечая на вопрос о том, не хочет ли он сам инициировать вопрос коррекции закона о люстрации, Разумков ответил, что для этого ему необходимо понимать уровень поддержки такой инициативы среди нардепов, “чтобы это не было “холостым выстрелом”.