Об этом Разумков сообщил на своей Facebook-странице.
Спикер сообщил, что риск заболеть есть у каждого. Болезнь коснулась и его семью.
“Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно”, – добавил политик.
Также Разумков призвал всех соблюдать карантинные ограничения и следить за своим здоровьем.
К слову, в комментариях коллеги и сторонники Дмитрия Разумкова пожелали ему скорейшего выздоровления. Однако неожиданно публикацию о коронавирусе у спикера прокомментировал екс-глава Офиса президента Андрей Богдан.
“У вас там что? Коронавирусное кубло?” – написал Богдан.
Разумков на этот комментарий никак не отреагировал. Однако заместитель главы фракции “Голос” Ярослав Железняк не остался в стороне и оставил комментарий в ответ.
“Андрей, кого привел – тот и клубится”, – написал нардеп.
- 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.
- Тогда же глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом.