Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусом COVID-19. После положительного результата теста политик отправился на самоизоляцию.

Об этом Разумков сообщил на своей Facebook-странице.

Спикер сообщил, что риск заболеть есть у каждого. Болезнь коснулась и его семью.

“Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно”, – добавил политик.

Также Разумков призвал всех соблюдать карантинные ограничения и следить за своим здоровьем.

К слову, в комментариях коллеги и сторонники Дмитрия Разумкова пожелали ему скорейшего выздоровления. Однако неожиданно публикацию о коронавирусе у спикера прокомментировал екс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

“У вас там что? Коронавирусное кубло?” – написал Богдан.

Разумков на этот комментарий никак не отреагировал. Однако заместитель главы фракции “Голос” Ярослав Железняк не остался в стороне и оставил комментарий в ответ.

“Андрей, кого привел – тот и клубится”, – написал нардеп.