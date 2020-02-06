Об этом сообщила народный депутат 8-го созыва Виктория Пташник на своей странице в Facebook.

“Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Власть боится публичности, боится будущих голосований, боится справедливых протестов и экспертных мнений. Именно поэтому из Верховной Рады Украины делают настоящий режимный объект. Недавно спикер ВРУ Дмитрий Разумков своим распоряжением, то есть единоличным решением, установил очень специфический порядок допуска различных лиц в ВРУ”, – написала Пташник.

Среди интересных положений экс-нардеп назвала:

1. Депутаты предыдущих созывов больше не допускаются в кулуары ВР и на заседание комитетов без специального разрешения.

2. Существенно ограничен круг лиц, которые могут заказывать разрешения на вход в ВРУ.

3. Рядовые депутаты не могут самостоятельно пригласить экспертов для отстаивания своей позиции на комитетах по законопроектам. За разрешением они должны обращаться к руководству ВРУ, руководству фракций или руководителей комитетов. А те уже будут решать, разрешать ли конкретному эксперту присутствовать на заседании комитета, или, может, его позиция не желательна и ее не должны слышать другие члены комитета.

4. Видео- и фотосъемка в кулуарах ВРУ может проводиться только аккредитованными лицами или теми, кому Аппарат ВРУ дал на это разрешение. По простому – нельзя фотографировать или снимать на телефон депутатов.

5. Запрещается проносить плакаты. Мотивация – не способствуют законодательному процессу.

Пташник отметила, что Парламент становится как никогда закрытым.

“Показательно, что вводится термин “режимная территория” – место постоянного или временного пребывания должностных лиц. Парламент становится как никогда закрытым. Вспоминаются наши визиты в парламенты других стран. Повсюду это открытые органы, где могут спокойно работать журналисты, а посетители наблюдать за законодательным процессом. Например, в Конгрессе США нет никаких преград, чтобы попасть на заседание комитета. Просто приходишь, предъявляешь документ для установления личности, и при наличии свободных мест просто проходишь в зал заседаний. Проработав всего 5 месяцев, новая власть решила закрыть украинский парламент. И сделать это даже не решением ВРУ, а тихонько распоряжением спикера”, – подчеркнула экс-нардеп.

Документ, который устанавливает новый порядок допуска в Раду для бывших нардепов, вступил в силу 1 февраля. В перечень лиц, имеющих доступ в кулуары Рады (первый, второй и третий этажи вне сессионного зала), больше нет депутатов предыдущих созывов. Ранее экс-нардепы имели доступ в кулуары.

В то же время экс-нардепы имеют право находиться в гостевой ложе балкона сессионного зала парламента.

Для журналистов правила допуска в Раду не изменились.

Также этим распоряжением в парламенте вводят электронные пропуска, которые будут использовать наравне с удостоверениями.