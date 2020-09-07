Об этом он сказал в интервью “Украинским Новостям”.

“Монобольшинство есть. А о том, что не всегда все голосуют: во-первых, такого большого количества депутатов в одной фракции никогда не было. Да, иногда есть разные мнения и позиции, и я не вижу ничего плохого в том, что не все голосуется единогласно”, – сказал он.

Разумков заявил, что неединогласные голосования депутатов соответствующей фракции – это нормальный парламентский процесс, так же как и наличие иногда различных мнений у депутатов одной фракции.

Он отметил, что голосование за законопроект не всем составом фракции – обычное дело, так как это в основном происходит по объективным причинам: из-за пребывания некоторых депутатов в командировке, болезни, общение с журналистами, работы в округе.