Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что принятие законопроекта №2693 "О медиа" без доработки не произойдет. Рассмотрение доработанного законопроекта возможно в сентябре.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

По его словам, законопроект “О медиа” будет рассматриваться только в первом чтении и когда это будет – пока не известно. Кроме того, документ требует значительных доработок.

“Относительно этого законопроекта мнения депутатов разделились. Также есть мнение нескольких уважаемых международных организаций, которые одобрительно оценивают его. Но есть и журналисты – кто-то его поддерживает, кто-то пытается его комментировать, а кто-то занимает достаточно жесткую позицию по этому законопроекту”, – отметил Разумков.

Он считает, что закон “О медиа” не будет принят ни в первом чтении, ни в целом. “Я думаю, что все народные депутаты будут исходить из интересов государства, из интересов безопасности, интересов свободы слова и независимой журналистики”, – сказал глава Парламента.

“Я не могу сказать, что в полном объеме поддерживаю все нормы, предусмотренные в этом законопроекте в первом чтении”.

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

Документ был инициирован нардепами от “Слуги народа” и группы “За майбутне”. Он вызвал резонанс из-за ряда спорных положений. Проект закона зарегистрировали в Парламенте еще в декабре прошлого года.

Документом предлагается ввести регуляцию онлайн-СМИ, блогеров и веб-платформ (например, Netlix или Facebook).

Отдельно прописано, что обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату доступа.

Расширяются полномочия регулятора – Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания (он сможет мгновенно реагировать, вплоть до временной приостановки вещания). Предусмотрены следующие санкции за нарушение требований законодательства: штраф; аннулирование лицензии или отмена регистрации; запрет на работу медиа.