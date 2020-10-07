Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Парламента.
Так, Разумков внес изменения в свое распоряжение от 12 марта “О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни”.
Согласно изменениям, в административном здании Верховной Рады (ул. Грушевского, 5) разрешается присутствие представителей СМИ при наличии постоянной карточки аккредитации и разовых дополнительных пропусков в следующей количестве:
• до 120 человек – в пресс-центре на третьем этаже;
• до 30 человек – в ложе прессы балкона зала заседаний ВР.
От телевизионных каналов допускается не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств – до 2 человек, а от других изданий – по 1 человеку.
Допуск в здание по ул. Грушевского, 5 будет осуществляться через первый подъезд в порядке очереди (при наличии постоянной карточки аккредитации и разовых дополнительных пропусков, которые будут выдаваться на входе в здание, и должны быть возвращены на этот пост после окончания рабочего дня).
Допуск операторов/фотокорреспондентов с оборудованием в ложу прессы будет происходить также в порядке очереди.
Предыдущие дополнительные карточки являются недействительными.
В комментарии #Буквам руководительница пресс-службы Аппарата ВР Ирина Кармелюк уточнила, что в здание Парламента будут пропускать 120 журналистов в день (из которых 30 смогут единовременно находится в ложе прессы).
Разовые дополнительные пропуска не будут закреплены за отдельными СМИ (то есть те представители СМИ, который попадут в число первых 120, и получат пропуска).
Кармелюк отметила, что новые правила должны помочь соблюдать карантинные ограничения в Парламенте. При этом она уточнила, что хотя в ВР аккредитовано около 3500 журналистов, обычно в пресс-центр приходят около 60.
- В марте из-за распространения коронавируса COVID-19 в Верховной Раде ввели ограничения. В частности, были отменены командировки нардепов, а журналистам ограничен доступ в Парламент. В частности, был закрыт доступ в кулуары и на балкон ВР.
- Со 2 июня в Верховной Раде открыли доступ журналистов к балкону для прессы, который был закрыт во время карантина из-за коронавируса. Операторов и фотокорреспондентов начали пускать в ложу прессы в порядке очереди. Их общее количество не может одновременно превышать 30 человек.