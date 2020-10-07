Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Парламента.

Так, Разумков внес изменения в свое распоряжение от 12 марта “О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни”.

Согласно изменениям, в административном здании Верховной Рады (ул. Грушевского, 5) разрешается присутствие представителей СМИ при наличии постоянной карточки аккредитации и разовых дополнительных пропусков в следующей количестве:

• до 120 человек – в пресс-центре на третьем этаже;

• до 30 человек – в ложе прессы балкона зала заседаний ВР.

От телевизионных каналов допускается не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств – до 2 человек, а от других изданий – по 1 человеку.

Допуск в здание по ул. Грушевского, 5 будет осуществляться через первый подъезд в порядке очереди (при наличии постоянной карточки аккредитации и разовых дополнительных пропусков, которые будут выдаваться на входе в здание, и должны быть возвращены на этот пост после окончания рабочего дня).

Допуск операторов/фотокорреспондентов с оборудованием в ложу прессы будет происходить также в порядке очереди.

Предыдущие дополнительные карточки являются недействительными.

В комментарии #Буквам руководительница пресс-службы Аппарата ВР Ирина Кармелюк уточнила, что в здание Парламента будут пропускать 120 журналистов в день (из которых 30 смогут единовременно находится в ложе прессы).

Разовые дополнительные пропуска не будут закреплены за отдельными СМИ (то есть те представители СМИ, который попадут в число первых 120, и получат пропуска).

Кармелюк отметила, что новые правила должны помочь соблюдать карантинные ограничения в Парламенте. При этом она уточнила, что хотя в ВР аккредитовано около 3500 журналистов, обычно в пресс-центр приходят около 60.