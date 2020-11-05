Верховная Рада Украины не смогла с первого раза одобрить изменения в Бюджетный кодекс. После этого к нардепам обратился спикер ВР Дмитрий Разумков и напомнил им о необходимости работать.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, законопроект № 4100 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” за основу поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.

Данный проект закона является бюджетообразующим. Его поставили на голосование без обсуждения.

После этого планировалось приступить к рассмотрению бюджета-2021 в первом чтении.

После провального голосования глава ВР Дмитрий Разумков подозвал к себе глав фракций и депутатских групп и провел с ними совещание возле президиума.

Один из нардепов подошел к президиуму ВР и обратился к Разумкову со словами: “Дима, два человека не успело (проголосовать, – ред.)”. “Не успело – на работу, бл*дь надо ходить, Коля. Где ты ходишь?”, – прозвучало в ответ от одного из присутствовавших на совещании с Разумковым.

Точно установить, кто это сказал, невозможно (предположительно, обратился к участникам совещания нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко, а ответил ему глава фракции “СН” Давид Арахамия).

– Діма, дві людини не встигли проголосувати! – Не встигли – на роботу, бл*дь треба ходити, Коля. Де ти ходиш? Робочі будні “слуг” які провалили голосування за бюджет: https://t.co/waUC8u67a7 pic.twitter.com/Tyg03d7Bl1 — Букви (@Bykvu) November 5, 2020

Провал голосования “слуги народа” также обсуждали в чате:

По итогам совещания Разумков дал поручение Комитету по вопросам бюджета безотлагательно собраться на заседание для рассмотрения законопроекта №4100. После этого документ будет повторно рассмотрен сегодня на внеочередном заседании в 12:00.

Кроме того, Разумков призвал нардепов помнить об ответственности, а не “пить кофе до 11:00”.

“Обращаюсь к тем нардепам, которые до 11:00 не выпили кофе. Я очень вас попрошу понимать ответственность, которая на вас лежит, и находиться в сессионном зале. А не потом приходить и говорить, что 10 человек опоздали, 15 опоздали. Я же вижу, что 346 в зале”, – подчеркнул Разумков.