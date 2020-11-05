Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, законопроект № 4100 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” за основу поддержали лишь 225 нардепов при 226 минимально необходимых.
Данный проект закона является бюджетообразующим. Его поставили на голосование без обсуждения.
После этого планировалось приступить к рассмотрению бюджета-2021 в первом чтении.
После провального голосования глава ВР Дмитрий Разумков подозвал к себе глав фракций и депутатских групп и провел с ними совещание возле президиума.
Один из нардепов подошел к президиуму ВР и обратился к Разумкову со словами: “Дима, два человека не успело (проголосовать, – ред.)”.
“Не успело – на работу, бл*дь надо ходить, Коля. Где ты ходишь?”, – прозвучало в ответ от одного из присутствовавших на совещании с Разумковым.
Точно установить, кто это сказал, невозможно (предположительно, обратился к участникам совещания нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко, а ответил ему глава фракции “СН” Давид Арахамия).
– Діма, дві людини не встигли проголосувати!
– Не встигли – на роботу, бл*дь треба ходити, Коля. Де ти ходиш?
Робочі будні “слуг” які провалили голосування за бюджет: https://t.co/waUC8u67a7 pic.twitter.com/Tyg03d7Bl1
— Букви (@Bykvu) November 5, 2020
Провал голосования “слуги народа” также обсуждали в чате:
По итогам совещания Разумков дал поручение Комитету по вопросам бюджета безотлагательно собраться на заседание для рассмотрения законопроекта №4100. После этого документ будет повторно рассмотрен сегодня на внеочередном заседании в 12:00.
Кроме того, Разумков призвал нардепов помнить об ответственности, а не “пить кофе до 11:00”.
“Обращаюсь к тем нардепам, которые до 11:00 не выпили кофе. Я очень вас попрошу понимать ответственность, которая на вас лежит, и находиться в сессионном зале. А не потом приходить и говорить, что 10 человек опоздали, 15 опоздали. Я же вижу, что 346 в зале”, – подчеркнул Разумков.
- Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год.