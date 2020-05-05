В настоящее время не существует доказательств, что коронавирус просочился из китайской лаборатории.

Об этом идёт речь в материале The Guardian.

Издание ссылается на источники в разведке, что недавние заявления Белого дома о том, что пандемия началась в результате утечки из китайской лаборатории в Ухане, – безосновательны.

Источники The Guardian утверждают, что «досье на 15 страниц» с обвинениями в адрес Китая, о котором упоминает австралийская Daily Telegraph, не является данным разведки ни одного из агентств сети Five Eyes, – альянса между Великобританией, США, Австралией, Новой Зеландией и Канадой.

Британские и другие агентства Five Eyes опасаются по поводу эскалации международной обстановки по поводу споров о происхождении вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что нет доказательств о вероятности создания коронавируса COVID-19 в лаборатории Уханя (Китай). Ранее, китайская газета Global Times написала, что бывший директор ЦРУ Майк Помпео “ошеломил мир необоснованными обвинениями” и призвали США предъявить миру обвинения.