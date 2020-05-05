Об этом идёт речь в материале The Guardian.
Издание ссылается на источники в разведке, что недавние заявления Белого дома о том, что пандемия началась в результате утечки из китайской лаборатории в Ухане, – безосновательны.
Источники The Guardian утверждают, что «досье на 15 страниц» с обвинениями в адрес Китая, о котором упоминает австралийская Daily Telegraph, не является данным разведки ни одного из агентств сети Five Eyes, – альянса между Великобританией, США, Австралией, Новой Зеландией и Канадой.
Британские и другие агентства Five Eyes опасаются по поводу эскалации международной обстановки по поводу споров о происхождении вируса.
Во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что нет доказательств о вероятности создания коронавируса COVID-19 в лаборатории Уханя (Китай).
Ранее, китайская газета Global Times написала, что бывший директор ЦРУ Майк Помпео “ошеломил мир необоснованными обвинениями” и призвали США предъявить миру обвинения.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть “множество доказательств” того, что вспышка коронавируса COVID-19 началась в лаборатории в Ухане.