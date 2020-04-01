Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и назвал заниженную статистику не только по заболеваемости, но и по смертности.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на секретный отчет американской разведки для Белого дома

Источники, которые рассказали изданию об отчете, отказались раскрыть детали документа. По их словам, Белый дом ознакомился с информацией на прошлой неделе.

Сообщается, что публичная отчетность Китая относительно заражений и смертей намеренно занижена. В докладе американской разведки говорится, что статистика Китая является поддельной. Два из трех источников издания убеждены: Китай нагло подделал цифры.

Вспышка коронавируса началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. По данным Университета Джонса Хопкинса, Китай сообщил о 82 тыс. инфицированных и 3,3 тыс. летальных исходах, в то время как в США выявлено 189 тыс. случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов.

Сейчас Китай занимает четвертое место по числу заболевших после США (203 тысячи), Италии (110 тысяч) и Испании (102 тысячи). Недавно власти страны объявили, что остановили эпидемию.

Агентство отмечает, что агентству пока не удалось получить комментарии службы по связям с общественностью Белого дома и посольства КНР в Вашингтоне.

“Реальность такова, что мы могли бы быть в лучшем положении, если бы Китай был более откровенным”, — заявил вице-президент Майк Пенс на канале CNN.

Он уверен: о коронавирусе в этой стране знали как минимум за месяц до того, как объявили о нем миру.

После того как в провинции Хубэй возле похоронных контор появились тысячи урн с кремированными останками, мировое сообщество засомневалось в достоверности предоставленных китайскими властями данных.

“В США смертей от коронавируса не больше, чем в Китае. Не комментируя какую-либо секретную информацию, это очень очевидно: коммунистическая партия Китая лгала, лжет и будет продолжать лгать о коронавирусе, чтобы защитить свой политический режим”, – заявил сенатор от штата Небраска Бен Сасс.

Bloomberg отмечает, что в США с подозрением относятся не только к отчетности Китая. Также в список стран, где могли быть заниженные данные по случаям COVID-19, попали Иран, Россия, Индонезия, Северная Корея, Саудовская Аравия и Египет.