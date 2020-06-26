ДРЦ "ГулливериЯ" ставит перед собой основную цель — обеспечить детям веселый досуг и при этом гарантировать полную безопасность.

“ГулливериЯ”: развлечения для детей и взрослых

Детский центр под названием “ГулливериЯ”, расположенный в ТРЦ Gulliver, — одно из любимых мест отдыха маленьких киевлян и гостей города. Здесь можно пообщаться, поиграть в автоматы, попрыгать на батуте и пройти увлекательный лабиринт. На сайте https://gullivercenter.com/trc-entertainments/guliveriya вы найдете адрес, подробную информацию и список услуг, а об основных преимуществах игрового центра читайте в нашей статье.

Веселые локации

Зона для активных игр с мягкими каруселями, батутами, лабиринтами и пневматическими пушками, от которых остаются в восторге даже взрослые.

Зал с игровыми автоматами. Посетители школьного и дошкольного возраста могут охотиться на забавных персонажей, почувствовать себя гонщиками, сыграть в боулинг и аэрохоккей.

Мастер-классы. Здесь работает творческая мастерская, где дети лепят из пластилина, учат английский, рисуют и делают аппликации.

Дополнительные услуги

Родители могут воспользоваться услугами опытных сотрудников, которые присмотрят за ребенком. В это время можно пройтись по магазинам, отдохнуть и заняться своими делами. В игровом центре “ГулливериЯ” отмечают самые веселые дни рождения: профессиональные аниматоры и множество игровых сценариев сделают праздник незабываемым.

Безопасность — обязательное условие

Основная цель руководства центра “ГулливериЯ” — обеспечить детям приятное времяпровождение и при этом гарантировать полную безопасность. Здесь предусмотрены:

тщательно продуманные аттракционы, которые изготавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов;

регулярная проверка исправности автоматов;

системы кондиционирования и вентиляции, позволяющие поддерживать оптимальный температурный режим и обеспечивающие приток свежего воздуха;

наличие защитных бортиков на горках для малышей;

прорезиненные полы, защищающие ребенка от падений во время быстрого бега. Риск травмироваться во время отдыха с детьми здесь сведен к минимуму.

Находясь дома на протяжении нескольких месяцев из-за временных ограничений, школьники и дошкольники соскучились за любимыми развлечениями и с нетерпением ждут открытия игрового центра.

Посетите ДРЦ “ГулливериЯ” — и ваш ребенок будет в восторге!