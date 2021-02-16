#Буквы рассказывают, когда и где смотреть матч.
Когда: 22:00 по киевскому времени.
Где: Пушкаш Арена в Будапеште.
Арбитр: Славко Винчич (Словения).
После проигрыша “Лестеру” “Ливерпуль” прекратил борьбу за победу в чемпионате Англии. Сейчас Лига чемпионов остается последним трофеем, который команда может получить в этом сезоне. Однако в первом же раунде плей-офф англичане столкнутся с сильным соперником — полуфиналистом прошлой Лиги немецким “РБ Лейпциг”.
Где смотреть трансляцию матча “СБ Лейпциг” — “Ливерпуль”
Телетрансляция поединка состоится на телеканале “Футбол 2”.
Также онлайн-трансляция будет проходить на платформах Воля TV, MEGOGO и др.
В Германии матч будут транслировать DAZN, Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket, Blue Sport.
В Великобритании — TalkSport Radio UK, BT Sport App, BT Sport 2, BBC Radio 5 Live и др.
- Также сегодня, 16 февраля, “Барселона” и “ПСЖ” сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.