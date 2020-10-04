Президент США Дональд Трамп в своих первых президентских дебатах против Джо Байдена ясно дал понять, кого винит в пандемии коронавируса. В свою очередь китайцы ликовали, узнав, что Трамп заболел COVID-19.

Об этом сообщает телеканал CNN.

“Это вина Китая, этого никогда не должно было случиться”, – сказал президент, а потом вовсе назвал вирус “китайской чумой”.

Вот уже несколько месяцев Трамп постоянно напоминает о неудачах Пекина в борьбе с пандемией, обвиняя Китай в глобальных последствиях – особенно это касается Соединенных Штатов, где вирус унес жизни более 200 тыс. человек и заразил 7,3 миллиона, включая самого Трампа.

Риторика Трампа разозлила Пекин, который, в свою очередь, указал на неправильное реагирование Вашингтона на вирус через государственные СМИ и в официальных комментариях. Многие страны рядом с Китаем справились с эпидемией намного лучше, чем США.

Изначально некоторые китайцы ликовали по поводу диагноза Трампа, считая, что его настигла карма после того, как он неоднократно делал из Китая козла отпущения.

Например, во время видеообращения к участникам 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп выступил с критикой в адрес Китая и призвал Организацию Объединенных Наций привлечь к ответственности официальный Пекин.

На популярной в Китае социальной платформе Weibo, которая жестко подвергается цензуре, новость о болезни Трампа повлекла миллионы комментариев, причем шутили, что это был “подарок к Национальному дню Китая”.

В Twitter Ху Сицзинь, редактор государственного таблоида Global Times, написал, что президент и первая леди Мелания Трамп, у которой также был положительный тест на коронавирус, “заплатили цену за свою авантюру, чтобы преуменьшить значение COVID-19”.

Вскоре Ху, который имеет тесные связи с китайским правительством, удалил этот пост. Хотя остается неясным, это было его личное решение или же указанием сверху. Стоит отметить, что в англоязычных СМИ комментарий Ху широко растиражировали.

Тем не менее новость о заболевании Трампа не является доминирующей в китайских СМИ. На Weibo основные китайские издания, в том числе государственная телекомпания CCTV и газета People’s Daily, отключили комментарии к публикациям о Трампе, по всей видимости боясь реакции Вашингтона.

Кроме того, министерство иностранных дел КНР выступило с коротким заявлением, в котором пожелало “мистеру и миссис Трамп скорейшего выздоровления”.

У Пекина есть веские причины для беспокойства по поводу диагноза Трампа. Китайские СМИ и высокопоставленные чиновники давно жаловались на то, что страну, по их словам, “сделали козлом отпущения” за последствия пандемии в США, и Пекин явно недоволен тем, что он является главной темой на выборах в США.

Но вряд ли это изменится. Теперь Трамп может занять еще более жесткую позицию в отношении Китая, еще больше опираясь на установленную им же версию о том, что виноват Пекин.

Сенатор-республиканец Келли Леффлер написала в Twitter, что “Китай передал этот вирус нашему президенту”. Блэр Брандт, который собирает средства для кампании Трампа, заявил, что “Коммунистическая партия Китая совершила биологическое нападение на нашего президента”.

До того, как Трампу поставили диагноз, посол Китая в США Цуй Тянькай написал в Twitter, что прочные и стабильные отношения “в интересах обеих стран и необходимы для достижения омоложения китайской нации”.