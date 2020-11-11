Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в Facebook.
Нардеп опубликовал обращение к спикеру Парламента Дмитрию Разумкову.
Фракция просит его поручить изготовить бланки для сбора подписей за проведение внеочередного пленарного заседания, на котором Рада рассмотрит проект постановления об увольнении Степанова.
“Наша реакция на “карантин выходного дня”, – написал Железняк.
Проект постановления об отставке Степанова зарегистрировали в Раде в конце июля. Инициатором выступила фракция “Голос”. Подписи за отставку главы Минздрава начали собирать еще в мае – по словам депутатов, из-за попыток свернуть медреформу и коррупционные скандалы.
- Кабинет Министров Украины сегодня на заседании ввел жесткий карантин выходного дня. Противоэпидемические меры будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В субботу и воскресенье в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС. На время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.