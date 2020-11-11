Фракция "Голос" выступает за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова после того, как в Украине ввели карантин выходного дня.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в Facebook.

Нардеп опубликовал обращение к спикеру Парламента Дмитрию Разумкову.

Фракция просит его поручить изготовить бланки для сбора подписей за проведение внеочередного пленарного заседания, на котором Рада рассмотрит проект постановления об увольнении Степанова.

“Наша реакция на “карантин выходного дня”, – написал Железняк.



Проект постановления об отставке Степанова зарегистрировали в Раде в конце июля. Инициатором выступила фракция “Голос”. Подписи за отставку главы Минздрава начали собирать еще в мае – по словам депутатов, из-за попыток свернуть медреформу и коррупционные скандалы.