Протесты в США: как реагирует власть и чего добились протестующие

В США уже вторую неделю продолжаются протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими.

#Буквы собрали актуальную информацию о том, как на протесты реагирует власть и чего уже добились протестующие.

Власти Миннеаполиса пообещали расформировать департамент полиции

В понедельник, 8 июня, власти Миннеаполиса заявили, что готовы полностью расформировать местный департамент полиции.

В городском совете Миннеаполиса заверили, что начнут “процесс прекращения деятельности полицейского участка”.

По мнению представителей местной власти, “десятилетия усилий по реформированию полиции” продемонстрировали, что департамент полиции нельзя реформировать так, чтобы полицейские несли ответственность за свои действия.

Хотя горсовет еще не представил единую позицию касательно того, кто будет выполнять правоохранительные функции в городе, активисты оценили этот шаг. Представители организации Black Vision назвали заявление членов совета историческим.

Трамп вывел военнослужащих из Вашингтон

На фоне массовых протестов в США участились случаи мародерства, в связи с чем в Нью-Йорке и Вашингтоне был введен комендантский час. Несмотря на введение комендантского часа протесты и беспорядки и грабежи продолжались.

2 июня Трамп пригрозил направить военных в штаты, где продолжаются беспорядки. В Пентагоне осудили заявление Трампа, но уже 3 июня в федеральный округ Колумбия для сдерживания протестов были направлены 1,6 тысяч военных. По данным СМИ, Дональд Трамп был намерен разметить там 10 тысяч военнослужащих.

7 июня Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона.

“Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода из Вашингтона теперь, когда все находится под полным контролем”, — отметил Трамп.

Президент уточнил, что при необходимости войска могут вернуться.

Демократы внесли в Конгресс США законопроект об ограничениям полномочий полиции

В понедельник, 7 июня, демократы внесли в Конгресс США законопроект, предусматривающий реформирование правоохранительной системы.

Документ был разработан “Черным кокусом” Конгресса — закрытым собранием большинства афроамериканцев-членов Конгресса.

Документом, в частности, предлагается:

установить федеральный запрет на использование полицейскими удушающих приемов;

устранить юридический щит, защищающий полицию от судебных процессов;

разрешить использование камер наблюдения по всей стране;

ограничить передачу оружия военного образца полиция и запретить его использование полицейскими;

создать национальную базу данных, в которой раскрываются имена офицеров и их злоупотребления.

Демократы планируют вынести этот законопроект на рассмотрение до конца месяца.

Трамп отреагировал на инициативу демократов

Первая реакция Трамп традиционно появилась в Twitter. Он заявил, что в минувшем году в США “было зарегистрировано самое низкое число преступлений в истории страны”, а “радикальные левые демократы” вопреки этому “хотят лишить полицию финансирования и отказаться от нее”.

Позднее в понедельник Трамп организовал встречу с сотрудниками правоохранительных органов в Белом доме.

Во время встречи американский лидер заявил, что считает, что “99% офицеров полиции — великие люди”, а также заверил, что сокращения штата полиции или ее финансирования не будет.