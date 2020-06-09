Протесты в США: как реагирует власть и чего добились протестующие

#Буквы собрали актуальную информацию о том, как на протесты реагирует власть и чего уже добились протестующие.
Власти Миннеаполиса пообещали расформировать департамент полиции
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, Наиболее активные протесты проходили непосредственно в Миннеаполисе, где во время задержания скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд.
29 мая участники протестов в городе сожгли полицейский участок в Миннеаполисе. Во время разгона протестующих полицейскими пострадали журналисты агентства Reuters, сотрудники телеканала CNN были задержаны.
В понедельник, 8 июня, власти Миннеаполиса заявили, что готовы полностью расформировать местный департамент полиции.
В городском совете Миннеаполиса заверили, что начнут “процесс прекращения деятельности полицейского участка”.
По мнению представителей местной власти, “десятилетия усилий по реформированию полиции” продемонстрировали, что департамент полиции нельзя реформировать так, чтобы полицейские несли ответственность за свои действия.
Хотя горсовет еще не представил единую позицию касательно того, кто будет выполнять правоохранительные функции в городе, активисты оценили этот шаг. Представители организации Black Vision назвали заявление членов совета историческим.
Трамп вывел военнослужащих из Вашингтон
На фоне массовых протестов в США участились случаи мародерства, в связи с чем в Нью-Йорке и Вашингтоне был введен комендантский час. Несмотря на введение комендантского часа протесты и беспорядки и грабежи продолжались.
2 июня Трамп пригрозил направить военных в штаты, где продолжаются беспорядки. В Пентагоне осудили заявление Трампа, но уже 3 июня в федеральный округ Колумбия для сдерживания протестов были направлены 1,6 тысяч военных. По данным СМИ, Дональд Трамп был намерен разметить там 10 тысяч военнослужащих.
7 июня Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона.
“Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода из Вашингтона теперь, когда все находится под полным контролем”, — отметил Трамп.
Президент уточнил, что при необходимости войска могут вернуться.
Демократы внесли в Конгресс США законопроект об ограничениям полномочий полиции
В понедельник, 7 июня, демократы внесли в Конгресс США законопроект, предусматривающий реформирование правоохранительной системы.
Документ был разработан “Черным кокусом” Конгресса — закрытым собранием большинства афроамериканцев-членов Конгресса.
Документом, в частности, предлагается:
- установить федеральный запрет на использование полицейскими удушающих приемов;
- устранить юридический щит, защищающий полицию от судебных процессов;
- разрешить использование камер наблюдения по всей стране;
- ограничить передачу оружия военного образца полиция и запретить его использование полицейскими;
- создать национальную базу данных, в которой раскрываются имена офицеров и их злоупотребления.
Демократы планируют вынести этот законопроект на рассмотрение до конца месяца.
Трамп отреагировал на инициативу демократов
Первая реакция Трамп традиционно появилась в Twitter. Он заявил, что в минувшем году в США “было зарегистрировано самое низкое число преступлений в истории страны”, а “радикальные левые демократы” вопреки этому “хотят лишить полицию финансирования и отказаться от нее”.
Позднее в понедельник Трамп организовал встречу с сотрудниками правоохранительных органов в Белом доме.
Во время встречи американский лидер заявил, что считает, что “99% офицеров полиции — великие люди”, а также заверил, что сокращения штата полиции или ее финансирования не будет.
“Там не будет сокращения финансирования полиции. Не будет расформирования нашей полиции, и не будет никакого разгона нашей полиции. Наша полиция позволяет нам жить в мире, и мы хотим убедиться, что мы не позволяем там быть плохим актерам”, — сказал он.
Напомним, 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах.
Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе и по всему миру. Протесты продолжаются по сей день.
2 июня в результате общественных беспорядков на территории США как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений. 3 июня стало известно, что в результате протестов погибли 13 человек.
На фоне массовых протестов в США участились случаи мародерства, в ряде американских городов был введен комендантский час. К 4 июня количество задержанных во время массовых протестов достигло 10 тысяч человек.
Помимо этого, по подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
5 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные силы, а также экстремистские группировки используют протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в своих интересах.
Президент США Дональд Трамп угрожал, что в случае, если руководители штатов или городов откажутся “предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей”, он будет ссылаться на Закон о восстании 1807 года, который позволяет президенту развернуть вооруженные силы США для подавления общественных беспорядков. В Пентагоне это заявление осудили, отметив, что развертывание армии для подавления протестов в США неуместно. Уже 3 июня Пентагон направил 1600 военных в федеральный округ Колумбия для сдерживания протестов.
Генерал, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал президента США Дональда Трампа за угрозы использовать военных, чтобы подавить массовые протесты, обвинив его в попытке “разделить страну”. Бывший глава аппарата Белого дома Джон Фрэнсис Келли согласился с мнением Мэттиса.
На фоне протестов и неоднозначной реакции президента республиканцы засомневались, поддержат ли Трампа на выборах. Уже 7 июня первый сенатор-республиканец принял участие в акциях протестах. Им стал сенатор от штата Юта Митт Ромни, который присоединился к протестующим в Вашингтоне.
- Все четверо полицейских, которые присутствовали при задержании Джорджа Флойда, были уволены.
- Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу.
- В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.