Про це розповідають #Букви.
Початок: о 22:00.
Де подивитися: “Футбол 1”, Volia Football 1.
Арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)
Орієнтовні склади команд:
“Реал Мадрид“: Куртуа – Начо, Варан, Мілітао, Менді, Кроос, Каземіро, Модрич, Асенсіо, Бензема, Вінісіус Жуніор.
“Челсі”: Менді – Аспіліквета, Тіагу Сілва, Рюдігер, Джеймс, Жоржінью, Канте, Чілвелл, Маунт, Зієш, Вернер.
Дискваліфіковані: відсутні.
Травмовані: Серхіо Рамос (під питанням), Федеріко Вальверде, Ферлан Менді, Лукас Васкес – Матео Ковачич.
- Футбольний клуб “Манчестер Сіті” на своєму оголосив, що виходить зі складу учасників європейської Суперліги. Команда стала першою, що оголосила про вихід з турніру.