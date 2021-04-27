Про це розповідають #Букви.

Початок: о 22:00.

Де подивитися: “Футбол 1”, Volia Football 1.

Арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)

Орієнтовні склади команд:

“Реал Мадрид“: Куртуа – Начо, Варан, Мілітао, Менді, Кроос, Каземіро, Модрич, Асенсіо, Бензема, Вінісіус Жуніор.

“Челсі”: Менді – Аспіліквета, Тіагу Сілва, Рюдігер, Джеймс, Жоржінью, Канте, Чілвелл, Маунт, Зієш, Вернер.

Дискваліфіковані: відсутні.

Травмовані: Серхіо Рамос (під питанням), Федеріко Вальверде, Ферлан Менді, Лукас Васкес – Матео Ковачич.