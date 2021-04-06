Об этом рассказывают #Буквы.
Когда: 21:55
Где посмотреть: “Футбол 1”, “Volia Football 1”
Ориентировочные составы:
“Реал Мадрид”: Куртуа — Начо, Варан, Менди — Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело — Бензема, Асенсио.
“Ливерпуль”: Алиссон — Александер-Арнолд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Тьяго Алькантара, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Жота, Мане.
Не сыграют: Рамос, Карвахаль, Азар — Гомес, Хендерсон, Келлехер, Матип, Ориги, Ван Дейк.
Положение в клубном рейтинге УЕФА:
Реал Мадрид: 2
Ливерпуль: 9
- В среду, 10 марта, “Ливерпуль” и “РБ Лейпциг” провели матч 1/8 финала Лиги чемпионов.