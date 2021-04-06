Об этом рассказывают #Буквы.

Когда: 21:55

Где посмотреть: “Футбол 1”, “Volia Football 1”

Ориентировочные составы:

“Реал Мадрид”: Куртуа — Начо, Варан, Менди — Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело — Бензема, Асенсио.

“Ливерпуль”: Алиссон — Александер-Арнолд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Тьяго Алькантара, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Жота, Мане.

Не сыграют: Рамос, Карвахаль, Азар — Гомес, Хендерсон, Келлехер, Матип, Ориги, Ван Дейк.

Положение в клубном рейтинге УЕФА:

Реал Мадрид: 2

Ливерпуль: 9

  • В среду, 10 марта, “Ливерпуль” и “РБ Лейпциг” провели матч 1/8 финала Лиги чемпионов.