Ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в Украине после введения карантина, начал снижаться.

Об этом идет речь в статье #Букв “Гречка и мука уже есть, а лимоны? Будут ли перебои с продуктами и как выросли цены в супермаркетах”.

Так, еще в конце марта сети супермаркетов начали поднимать цены на базовые продукты: например, на “борщевой набор” (картофель, капусту, лук, морковь), который кое-где подорожал на 35-128 %, сахар, макаронные изделия, пшеничную крупу, гречку (кое-где на 51 %), муку, яйца.

Изначально украинцы кинулись в магазины запасаться продуктами на время карантина. Но в апреле уже наблюдается постепенное снижение ажиотажа. Данный факт подтверждал и заместитель министра развития экономики Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, только за неделю существенно упали объемы продаж сахара (-27 %), сала (-30 %) и сливочного масла (-50 %).

Что касается ТОП-3 продуктов, вокруг которых было больше всего дискуссий в последние дни, то ажиотаж и реализация тоже снижается: гречка (-17 %), мука (-10 %), лук (-22 %).

Сейчас килограмм муки в среднем в украинских супермаркетах стоит 30 грн за килограмм, а килограмм сахара – 15-18 грн за килограмм (хотя еще пару недель назад цена на килограмм сахара иногда доходила до 23-24 грн за килограмм и более).

В торговых сетях в комментарии #Буквам отметили повышение спроса на ключевые группы товаров, однако заверили, что ситуация на сегодняшний день контролируемая.