Об этом идет речь в статье #Букв “Гречка и мука уже есть, а лимоны? Будут ли перебои с продуктами и как выросли цены в супермаркетах”.
Так, еще в конце марта сети супермаркетов начали поднимать цены на базовые продукты: например, на “борщевой набор” (картофель, капусту, лук, морковь), который кое-где подорожал на 35-128 %, сахар, макаронные изделия, пшеничную крупу, гречку (кое-где на 51 %), муку, яйца.
Изначально украинцы кинулись в магазины запасаться продуктами на время карантина. Но в апреле уже наблюдается постепенное снижение ажиотажа. Данный факт подтверждал и заместитель министра развития экономики Украины Тарас Высоцкий.
По его словам, только за неделю существенно упали объемы продаж сахара (-27 %), сала (-30 %) и сливочного масла (-50 %).
Что касается ТОП-3 продуктов, вокруг которых было больше всего дискуссий в последние дни, то ажиотаж и реализация тоже снижается: гречка (-17 %), мука (-10 %), лук (-22 %).
Сейчас килограмм муки в среднем в украинских супермаркетах стоит 30 грн за килограмм, а килограмм сахара – 15-18 грн за килограмм (хотя еще пару недель назад цена на килограмм сахара иногда доходила до 23-24 грн за килограмм и более).
В торговых сетях в комментарии #Буквам отметили повышение спроса на ключевые группы товаров, однако заверили, что ситуация на сегодняшний день контролируемая.
- Кабинет Министров запретил до 1 июля экспортировать гречку, чтобы защитить внутренний рынок.
- В марте в Антимонопольном комитете Украины рассказали, что цены на гречку и овощи выросли на 50% за последний месяц.