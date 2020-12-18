Реализация древесины государственными лесхозами чаще всего происходит по заниженным ценам и без авансирования. Также заключаются прямые договора без конкурсов.

Об этом заявила экспертная организация StateWatch после анализа отчетов Государственной аудиторской службы и Счетной палаты в течение 2019-20 годов.

Среди других коррупционных рисков выделены следующие:

реализация по дополнительным соглашениям лесоматериалов сверх объемов, определенных договорами;

отсутствие претензионной работы с должниками;

разница между ценами на дрова для населения и юридических лиц;

сокрытие финансовой информации лесхозами;

сокрытие финансовой информации биржами;

замена специализированных торгов общими аукционами;

подмена сорта древесины.

В частности, аналитики отметили, что в прошлом году Брустурянское лесоохотничье хозяйство на Закарпатье накопило дебиторскую задолженность по 60 контрагентам в сумме 6 млн грн. Эта задолженность возникла в результате отгрузки лесопродукции без предоплаты в размере 100%, как предусмотрено условиями договоров.

При аналитике работы Черниговского лесного хозяйства зафиксировали риск искусственного занижения сорта древесины при ее реализации. После этого экспортеры изготавливали из нее пиломатериалы высокого качества. В результате занижения сорта древесины лесхоз упустил выгоду на сумму 3,2 млн грн.

Изяславское лесное хозяйство Черновицкой области осуществило продажу древесины объемом на 82,9% больше, чем предусмотрено условиями договора по результатам аукциона.

Аналитики добавили, что заключение лесхозами прямых договоров без аукционов приводит к злоупотреблениям на рынке. Министерство окружающей среды уже подготовило необходимые изменения в постановление Кабмина № 1178 о проведении электронных аукционов по продаже необработанной древесины. Это позволит вывести весь рынок в единую прозрачную систему аукционов на основе Прозорро.Продажи.

Согласно этому экспериментальному постановлению, более 25% древесины должны продаваться через Прозорро.Продажи.

“Система Прозорро.Продажи себя очень хорошо показала на других рынках, прежде всего как инструмент построения доверия между участниками, – подчеркнула заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди и продолжила, – мы поддерживаем Министерство окружающей среды в том, чтобы распространить действие этого постановления на 100% рынка”.