З початку пандемії коронавірусу Індія була в п'ятірці країн, де вірус поширювався найбільш активно. Однак, на думку експертів, ренальні дані щодо кількості заражень COVID-19 в країні можуть бути в 30 разів вищими.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

З початку пандемії в Індії, за офіційними даними, зафіксовано 17,6 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Однак реальна цифра може наближатися до 500 мільйонів.

Індійські медики відверто говорять про те, що дані стосовно заражень спеціально знижають з кількох причин. Насамперед це погана інфраструктура, людський фактор та низький рівень тестування.

З появою тестів цифри стосовно кількості нових випадків зараження значно зросли, однак тестування все одно не передає точної картини.

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Керівник Центру динаміки, економіки та політики в Індії Раманан Лакшміраян підтвердив, що в країні суттєво занижені показники захворюваності та смертності внаслідок COVID-19.

Він пояснив, що у 2020 році було проведено дослідження, яке засвідчило, що 1 з 30 випадків зараження коронавірусом вдалося зафіксувати шляхом тестування. Тобто всі інші випадки офіційно не зафіксовано. Тому й показники смертності внаслідок зараження коронавірусом також суттєво занижено.

Перша хвиля коронавірусу в Індії минула в вересні 2020 року. Тоді уряд вказав на низький рівень смертності, як успішний показник боротьби з коронавірусом. Політики різко зняли карантинні обмеження та повідомили про відновлення роботи бізнесу й економіки в цілому. В серпні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявляв, що низькі показники смертності “зміцнюють довіру людей” та прогнозував, що “Індія вийде переможцем в битві з COVID-19”.

Однак боротьба продовжується й досі. За прогнозом Інституту показників здоров’я та оцінок Вашингтонського університету, щоденна кількість загиблих внаслідок зараження коронавірусом в Індії буде збільшуватися до середини травня, як мінімум. Кількість померлих може досягнути 13 тисяч осіб в день. Це в чотири рази перевищує кількість щоденних смертей в країні поза межами пандемії.

Низький рівень тестування

Одна з причин занижених показників захворюваності та смертності – низький рівень тестування. Під час першої хвилі в країні робили близько 500 тисяч тестів на добу. Наразі – близько 2 мільйонів тестів на добу. Однак цього недостатньо, оскільки позитивні результати тесту отримують 15% тих, хто їх здав. У великих містах цей показний досягає 30%. Медики пояснили, що реально інфікованих людей може бути значно більше, однак дізнатися можна лише за допомогою додаткових тестів.

Друга причина – деякі пацієнти з COVID-19 можуть не мати характерних симптомів та навіть не здогадуватись про те, що інфіковані. Таким чином, вони й не робитимуть тест, хоча мали б увійти до загальної статистики як ті, хто перехворів.

Тестування, як правило, доступне для жителів великих міст. Однак, ті, хто живуть бідно чи в селах – не мають доступу до тестування чи фінансової можливості пройти його.

Як визначити, скільки людей в Індії реально перехворіло на COVID-19

Для цього проводять серологічні дослідження. Це аналіз крові на наявність антитіл в імунній системі.

У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що такі дослідження в Індії вказали на заниження показників щодо захворюваності та смертності внаслідок COVID-19 у 20 – 30 разів.

Чому показники смертності внаслідок COVID-19 занижують

Основна причина в недостатньо розвиненій інфраструктурі. Більшість заражених COVID-19 помирають вдома чи в інших місцях, а не в лікарнях. При цьому, як правили, медикам не повідомляють про ймовірну причину смерті.

Навіть якщо родина хоче, аби їх член потрапив до лікарні та був під наглядом лікарів, там, як правило, немає місць. Значно зросла кількість випадків, коли пацієнти з коронавірусом помирають в машинах швидкої допомоги, які очікують, коли лікарня знайде місце для нового пацієнта.

В Індії немає всієї інформації й національній базі даних. В сільській місцевості з цим ще складніше.

Станом на 27 квітня, в Індії повідомили про 198 тисяч смертельних випадків внаслідок коронавірусу. Однак, спеціалісти вважають, що дані щодо смертності можуть бути занижені у 2 – 5 разів. Реально в країні може бути близько 990 тисяч смертей.

В останній місяць число хворих в Індії зростає з кількох причин: по-перше, введені владою обмежувальні заходи дотримувалися не дуже суворо; по-друге, на цей період припало індуїстське релігійне свято Кумбха Мела і свято Холі – на вуличних гуляннях зібралися мільйони, повідомляє видання The Guardian.

Крім того, в числі причин другої хвилі пандемії – повільна кампанія по вакцинації, а також небажання влади переносити вибори. Ніхто не скасував численні передвиборні мітинги, в тому числі організовані прем’єр-міністром країни Нарендра Моді, в штаті Західна Бенгалія, де зараз проходять багатоступінчасті вибори.

Нагадаємо, у п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків зараження коронавірусом – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години зросла до рекордних 2263 людей.