Реальные последствия: СБУ рассекретила данные о переписи населения после Голодомора

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что советская власть резко отвергала любые обвинения того, что она устроила геноцид украинского народа.
По результатам всесоюзной переписи населения 1937 года, в Украине проживало 29 млн человек. В то же время демографы ожидали, что население страны в это время должно было составлять 35 млн человек.
Руководителя этой переписи населения расстреляли, опасаясь того, что этот человек раскроет данные.
Вместе с ним расстреляли и Олимпия Квиткина, который тоже владел этими данными. Однако Квиткин не побоялся и раскрыл обществу демографическую картину после Голодомора.
“Хотя тот малоизвестный Квиткин не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, наиболее активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм “не улучшает, а удушает благосостояние широких масс населения”, – написали в СБУ.
Все материалы этого дела СБУ собрала в миниархиве, доступ к которому открыт для каждого.
- В субботу, 28 ноября, в Украине отмечают День памяти жертв Голодомора. В этот день традиционно молятся за умерших, зажигают свечу памяти и вспоминают страшные события искусственного голода в Украине. #Буквы рассказали, как в Киеве почтили память жертв Голодомора.