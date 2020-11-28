Реальные последствия: СБУ рассекретила данные о переписи населения после Голодомора

В субботу, 28 ноября, Служба безопасности Украины рассекретила архивы СССР. В этих документах зафиксированы реальные демографические последствия Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что советская власть резко отвергала любые обвинения того, что она устроила геноцид украинского народа.

По результатам всесоюзной переписи населения 1937 года, в Украине проживало 29 млн человек. В то же время демографы ожидали, что население страны в это время должно было составлять 35 млн человек.

Руководителя этой переписи населения расстреляли, опасаясь того, что этот человек раскроет данные.

Вместе с ним расстреляли и Олимпия Квиткина, который тоже владел этими данными. Однако Квиткин не побоялся и раскрыл обществу демографическую картину после Голодомора.

“Хотя тот малоизвестный Квиткин не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, наиболее активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм “не улучшает, а удушает благосостояние широких масс населения”, – написали в СБУ.

Все материалы этого дела СБУ собрала в миниархиве, доступ к которому открыт для каждого.