Спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что персональные данные активистов, которых якобы идентифицировали на видеозаписях с акции протеста под ОПУ 20 марта, были обнародованы "для профилактики".

Такое заявление спикер сделал в эфире телеканала “Еспресо” вечером среды.

Как сообщалось ранее, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал смонтированное видео с участниками акции под Офисом президента. Фигурантов записи он назвал “кучкой провокаторов”, которые “поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий”.

В видео Геращенко указываются имена лиц, которые якобы присутствовали на кадрах (их узнавали по одежде и т.д.). Один из мужчин, названных в видео — Роман Ратушный — отрицает причастность к противоправным действиям и требует от заместителя министра извинений и опровержения.

Заметим, что видео было опубликовано в тот момент, когда только одному из названных в нем лиц были вручены подозрения. Ведущий спросил спикера, является ли нормальной практика обнародования персональных данных лиц, вина которых в каких-либо преступлениях не доказана. Шевченко ответил:

“Мы профилактически показали, что активные участники установлены, сколько бы они ни прятались под масками, под темным временем суток”.

На замечание относительно негативного влияния таких публикаций на репутацию этих лиц, Шевченко заявил: “Послушайте, пусть они сами заботятся о своей репутации”.

“Не всегда такое делается (об обнародовании персональных данных — ред.), но в этом случае это было сделано с профилактической целью, чтобы их не поддерживали другие лица”, — добавил Шевченко.

Замечания относительно правомерности таких действий со стороны МВД спикер проигнорировал.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.

По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.