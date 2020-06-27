Об этом говорится в заявлении редакции Wonderzine.
17 июня издания Wonderzine опубликовало колонку, в которой Таратута раскритиковала Собчак за ее высказывания о расизме, американских протестах и дискриминации. После этого Собчак связалась с главредом Юлией Таратутой. “Разговор был мирным, и телеведущая даже пыталась поспорить о расизме, на этот раз устно”, — уточняет Wonderzine.
По словам главного редактора, Собчак обвинила ее в публикации заказного материала после того, как немецкий автоконцерн Audi разорвал рекламный контракт с телеведущей из-за обвинений в расизме.
Редакция Wonderzine также опубликовала сообщение, которое Собчак отправила Таратуте: “Скоро узнаешь. Я просто так это бы ***** во не оставлю. Такой гадости я от тебя не ожидала. Все вернется, как поется в песне Дмитрия Маликова!) И это не угроза – это просто песня, если что”.
В Wonderzine заявили, что считают такое сообщение угрозой и поэтому “решили сделать намерения телеведущей публичными”.
“Язык угроз не кажется нам допустимым, уместным и сколько-нибудь возможным способом ведения диалога”, — отметили в издании.
Позже Ксения Собчак ответила на заявление Wonderzine в своем Telegram. Она обвинила редактора в публикации частной переписки и призвала ее заняться “настоящей журналистикой, а не бесконечным наблюдением”. Также Собчак извинилась “за эмоциональные высказывания в личной переписке”.
- Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
- Deutsche Welle связывает реакцию Audi с сообщением, которое Собчак опубликовала в своем Instagram 7 июня. Речь шла о видео с подписью “Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком”. На фоне черного экрана там звучала песня “Убили негра” группы “Запрещенные барабанщики”. Сейчас в Instagram Собчак этого видео нет.
- Позже Собчак заявила, что это была шутка в рамках шоу Comment Out, в котором звёздам предлагается выполнять разные провокационные задания. Собчак сотрудничала с Audi восемь лет, она была рекламным лицом бренда в России.
- Ксения Собчак подает иск против немецкого издания Business Insider из-за опубликованной статьи о высказываниях российской телеведущей о темнокожих. Статья, о которой идет речь, вышла в немецкой версии Business Insider 24 июня. Она называется “Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих “глупыми и ленивыми”.