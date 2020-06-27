Редакция Wonderzine заявила об угрозах со стороны телеведущей Ксении Собчак из-за колонки о ее расистских шутках.

Об этом говорится в заявлении редакции Wonderzine.

17 июня издания Wonderzine опубликовало колонку, в которой Таратута раскритиковала Собчак за ее высказывания о расизме, американских протестах и дискриминации. После этого Собчак связалась с главредом Юлией Таратутой. “Разговор был мирным, и телеведущая даже пыталась поспорить о расизме, на этот раз устно”, — уточняет Wonderzine.

По словам главного редактора, Собчак обвинила ее в публикации заказного материала после того, как немецкий автоконцерн Audi разорвал рекламный контракт с телеведущей из-за обвинений в расизме.

Редакция Wonderzine также опубликовала сообщение, которое Собчак отправила Таратуте: “Скоро узнаешь. Я просто так это бы ***** во не оставлю. Такой гадости я от тебя не ожидала. Все вернется, как поется в песне Дмитрия Маликова!) И это не угроза – это просто песня, если что”.

В Wonderzine заявили, что считают такое сообщение угрозой и поэтому “решили сделать намерения телеведущей публичными”.

“Язык угроз не кажется нам допустимым, уместным и сколько-нибудь возможным способом ведения диалога”, — отметили в издании.

Позже Ксения Собчак ответила на заявление Wonderzine в своем Telegram. Она обвинила редактора в публикации частной переписки и призвала ее заняться “настоящей журналистикой, а не бесконечным наблюдением”. Также Собчак извинилась “за эмоциональные высказывания в личной переписке”.