Об этом сообщает AIN.UA.

“Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код. Нам как раз такие и нужны: люди, готовые делать вклад в продукт”, – рассказал enior user experience designer Павел Грозян.

На данный момент у компании нет планов открывать офисы в других городах Украины, хотя и ограничений для этого тоже нет.

Пока что в офисе, который находится в “Креативном Квартале” в БЦ “Гулливер” работают всего двое сотрудников.

Команду планируют набирать в подразделение Special Projects, которое занимается будущим платформы.

“Нашу команду можно скорее сравнить со стартапом, или даже лучше с космической программой США. Мы занимаемся экспериментальными технологиями и продуктами. Компания инвестирует в нас много ресурсов и у нас есть возможность нанимать лучших людей”, – добавил Грозян.

СПРАВКА. Reddit – социальный новостной сайт, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта. Reddit является одним из наиболее популярных сайтов в мире.