Развлекательный и новостной онлайн-сервис Reddit впервые назвал количество активных пользователей. Так, представители сервиса заявили, что у него 52 миллиона ежедневных пользователей, и их количество быстро растет.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Известно, что ежедневная посещаемость сайта выросла на 44% по сравнению с октябрем.

Однако пока Reddit не может полноценно конкурировать с гигантами социального общения. Например, ежедневно Twitter посещает более 187 млн ​​пользователей, Snap – 249 млн, а Facebook – 1,82 млрд. Однако ни одна из этих платформ не развивалась так быстро, как Reddit. За последний квартал Twitter сообщал о 29% роста, Snap – 18%, а Facebook – 12%.

Reddit – это развлекательный и новостной онлайн-сервис, где зарегистрированные пользователи могут добавлять свой контент и обсуждать его.

Стремительная популярность Reddit началась в 2018 году, когда сайт заявил о тотальном ребрендинге. В прошлом году на ресурсе появились галереи и опросы. Администрация сайта разработала систему блокировки пользователей, нарушающих правила сервиса. Сейчас сотрудники Reddit занимаются налаживанием рекламных сотрудничеств.