Онлайн-сервис Reddit полон украденного контента OnlyFans, и владельцы этого контента говорят, что платформа часто игнорирует их просьбы об удалении.

Об этом сообщает издание Vice.

Одно из крупнейших сообществ Reddit, посвященное обмену украденным контентом OnlyFans, r/LEAKEDonlyfans, охарактеризовало себя как место, где “дарили людям фотографии только от OnlyFans, когда они не могут себе этого позволить”, и имело почти 100 000 подписчиков.

“Это наш доход, этим способом мы зарабатываем себе на жизнь”, – сказала Алекса Перл, пользователь OnlyFans. По ее словам, на Reddit слили очень много ее контента.

На прошлой неделе Reddit заблокировал это сообщество со 100 000 подписчиков, сославшись на многократные нарушения авторских прав. “В соответствии с пользовательским соглашением Reddit, мы отвечаем на запросы об удалении материалов в случаях нарушения авторских прав, и будем принимать меры к любым пользователям или сообществам при обнаружении соответствующих обстоятельств. Данный сабреддит был заблокирован за нарушение этой политики”, – сказал представитель Reddit.

Перл сообщила, что она каждую неделю отправляет на Reddit запросы на удаление ее украденного контента.

В таких сообществах пользователи размещают короткие гифки или видео, а затем в комментариях размещают ссылки, обещающие больше контента. Многое из того, что публикуется на этих форумах, представляет собой схемы ссылок, которые заставляют вас проходить лабиринт ссылок и задач с обещанием загрузки полного контента в конце. Зачастую для этого используется один и тот же сайт, где процесс доступа к этому “бесплатному” контенту в основном такой же: “загрузите расширение для Google Chrome (вредоносный браузер Market extension), активируйте уведомления браузера и нажмите на кучу статей в выбранном чамбоксе с контентом (чамбокс – форма интернет-рекламы, которая использует сетку миниатюр и подписей для привлечения трафика). Затем похитителям контента платят за количество просмотров, которые они отправляют на сайт.

Reddit был единственным сайтом, на котором широко распространялся украденный контент.