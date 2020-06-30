Популярный сайт Reddit после обновления своей политики по контенту заблокировал сообщество r / The_Donald, в которой общались сторонники президента США Дональда Трампа, а также еще около двух тысяч других сообществ.

Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что сообщества были заблокированы в связи с “разжиганием ненависти” в сети.

По словам генерального директора Reddit Стива Хаффмана, пользователи субреддита r / The_Donald годами нарушали правила сайта.

Издание отметило, что в прошлом году Reddit “поместил на карантин” это сообщество из-за того, что в нем размещали контент, который спровоцировал насилие. Компания не позволяла постам на форуме попасть на главную страницу Reddit.

Кроме того, сайт также заблокировал группу, посвященную левой подкастинговой группе Chapo Trap House и еще около двух тысяч других сообществ.