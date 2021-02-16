Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и министерство обороны не обеспечили разработку и принятие к 15 февраля 2021 подзаконных актов, необходимых для реализации положений Закона Украины "Об оборонных закупках".

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

Там проанализировали выполнение решения СНБО “О предложениях к проекту бюджета на 2021 по статьям с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины”, которое было введено указом президента Владимира Зеленского в ноябре прошлого года.

Сообщается, что Минстратегпром и Минобороны должны были разработать и передать правительству для принятия подзаконные акты для обеспечения планирования и закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения за закрытыми закупками.

Тем не менее в организации отмечают, что ни один нормативный акт во исполнение указа президента для внедрения Закона “О оборонные закупки” не был принят.

По данным Секретариата Кабмина, в течение декабре и январе Минстартегпром рассылал на различные министерства проекты правительственных постановлений “Вопрос оборонных закупок” и “Порядок создания реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов”, однако они постоянно дорабатывались и так и не были вынесены на заседании Кабмина.

“Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильному вице-премьеру Олегу Уруский 15 февраля запустить ЗУ” О оборонные закупки “, действие которого была сорвана в январе этого года из-за отсутствия подзаконных актов. Однако теперь можно сделать выводы, что сроки запуска электронных оборонных закупок вдруг переносятся “, – отметил председатель StateWatch Глеб Каневский.