Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.
Там проанализировали выполнение решения СНБО “О предложениях к проекту бюджета на 2021 по статьям с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины”, которое было введено указом президента Владимира Зеленского в ноябре прошлого года.
Сообщается, что Минстратегпром и Минобороны должны были разработать и передать правительству для принятия подзаконные акты для обеспечения планирования и закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения за закрытыми закупками.
Тем не менее в организации отмечают, что ни один нормативный акт во исполнение указа президента для внедрения Закона “О оборонные закупки” не был принят.
По данным Секретариата Кабмина, в течение декабре и январе Минстартегпром рассылал на различные министерства проекты правительственных постановлений “Вопрос оборонных закупок” и “Порядок создания реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов”, однако они постоянно дорабатывались и так и не были вынесены на заседании Кабмина.
“Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильному вице-премьеру Олегу Уруский 15 февраля запустить ЗУ” О оборонные закупки “, действие которого была сорвана в январе этого года из-за отсутствия подзаконных актов. Однако теперь можно сделать выводы, что сроки запуска электронных оборонных закупок вдруг переносятся “, – отметил председатель StateWatch Глеб Каневский.
- В январе Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает реформирование государственного концерна “Укроборонпром” и превращение его в акционерное общество.
- Ранее гендиректор концерна Юрий Гусев заявлял, что в 2021 году ГК “Укроборонпром” прекратит свое существование. Вместо концерна будут созданы холдинговые компании, которые будут работать по принципу корпоративного управления.
- Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщал, что из более чем 100 предприятий, которые сейчас входят в состав “Укроборонпрома”, в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется не более 65.