Руководители больниц в регионах предоставляют недостоверную информацию об обеспеченности средствами для борьбы с COVID-19, "приукрашивая ситуацию".

Об этом в сегодняшнем видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Служба безопасности Украины была привлечена к контролю за распределением в регионі имеющихся в стране медоборудования и средств защиты. В частности, для того, чтобы полученное регионами было направлено в больницы, а не перепродано.

“Мной поручено осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудования во время регионах. К контролю привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем, мы все отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей, или, еще хуже, перепродавать, мы не дадим никому”, — заверил Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что руководители больниц в регионах предоставляют недостоверную информацию о обеспеченности средствами для борьбы с COVID-19. К решению этой проблемы также привлечена спецслужба.

“Также сотрудники СБУ должны помочь в решении и другой проблемы: к сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию касательно обеспечения и приукрашивают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте — хуже. Решение этого вопроса на личном контроле главного санитарного врача Украины”, — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что 3 апреля, в регионы отправят 2250 упаковок препарата “Плаквенил”, который применяют для симптоматического лечения при тяжелых и крайне тяжелых формах заболевания коронавирусной инфекцией.