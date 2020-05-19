Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, на каждый этап смягчения карантинных ограничений отведено 10 дней.

“Начиная с 22 мая, мы предлагаем, и будет внедрен Правительством адаптивный карантин. Чтобы это было более контролируемо – мы вводим этапы смягчения. Каждый этап будет соответствовать 10 дням. И начинаться это будет с 22 числа. Мы внедряем три критерия относительно заболеваемости коронавирусом”, – отметил министр.

По словам Степанова, это следующие критерии:

• заболеваемость за последние семь дней на 100 тысяч населения;

• заполненность мест в больницах, где лечат больных COVID-19 – она не должна превышать 50 %;

• количество тестирований в каждом регионе.

Степанов уточнил, что регион может перейти к следующему этапу смягчения карантина, если он соответствует этим критериям.

Этапы будут вводиться 22 мая, 1 июня, 10 июня и с 21 июня.

“Если мы говорим о 22 мая, то мы видим смягчения, которые будут происходить: возобновление работы городского и пригородного транспорта, возможность проведения спортивных мероприятий, но при соблюдении противоэпидемических ограничений”, – напомнил Степанов.

В зависимости от эпидемической ситуации в регионе и соответствии критериям будут происходить или откладываться дальнейшие смягчения отдельно для каждой области.

“Не произойдет (смягчение карантина, – ред.) если не будут соблюдены те показатели, которые мы внедряем”, – добавил министр.

(На видео – с 8:40)

  • Второй этап смягчения карантина в Украине, запланированный на 22 мая, предусматривает открытие гостиниц, возобновление работы дошкольных учреждений и спортивных соревнований, но без зрителей.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 25 мая правительство разрешит работу метрополитена.