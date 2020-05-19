С 22 мая в Украине будет вводиться адаптивный карантин. Каждый регион будет смягчать ограничения при условии соблюдения трех критериев.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, на каждый этап смягчения карантинных ограничений отведено 10 дней.

“Начиная с 22 мая, мы предлагаем, и будет внедрен Правительством адаптивный карантин. Чтобы это было более контролируемо – мы вводим этапы смягчения. Каждый этап будет соответствовать 10 дням. И начинаться это будет с 22 числа. Мы внедряем три критерия относительно заболеваемости коронавирусом”, – отметил министр.

По словам Степанова, это следующие критерии:

• заболеваемость за последние семь дней на 100 тысяч населения;

• заполненность мест в больницах, где лечат больных COVID-19 – она не должна превышать 50 %;

• количество тестирований в каждом регионе.

Степанов уточнил, что регион может перейти к следующему этапу смягчения карантина, если он соответствует этим критериям.

Этапы будут вводиться 22 мая, 1 июня, 10 июня и с 21 июня.

“Если мы говорим о 22 мая, то мы видим смягчения, которые будут происходить: возобновление работы городского и пригородного транспорта, возможность проведения спортивных мероприятий, но при соблюдении противоэпидемических ограничений”, – напомнил Степанов.

В зависимости от эпидемической ситуации в регионе и соответствии критериям будут происходить или откладываться дальнейшие смягчения отдельно для каждой области.

“Не произойдет (смягчение карантина, – ред.) если не будут соблюдены те показатели, которые мы внедряем”, – добавил министр.

(На видео – с 8:40)