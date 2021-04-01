В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) пока не обнаружили связи между прививкой вакциной от коронавируса от компании AstraZeneca и случаями образования тромбов.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Комитет по вопросам безопасности EMA провел заседание в среду 31 марта, “в рамках обзора очень редких случаев необычных сгустков крови, связанных с низким количеством тромбоцитов, у людей, вакцинированных вакциной от COVID-19 от AstraZeneca”.

Перед этим EMA созвала заседание специальной группы экспертов для оценки ситуации.

В агентстве подчеркнули, что независимые внешние эксперты из разных медицинских специальностей (гематологи, невропатологи и эпидемиологи) обсудили конкретные аспекты и возможные факторы риска в связи с образованием тромбов.

В EMA отметили, что пока не обнаружено никаких специфических факторов риска относительно образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca.

“Сейчас анализ не выявил никаких конкретных факторов риска, таких как возраст, пол или предыдущая история болезней, касающихся нарушений свертывания крови, для этих очень редких случаев. Причинно-следственная связь с вакциной не доказана, но возможна и дальнейший анализ продолжается”, – говорится в заявлении EMA.

Стоит отметить, что 18 марта агентство заявило, что преимущества вакцины от AstraZeneca в предотвращении COVID-19 преобладают над рисками побочных эффектов.

EMA продолжает сотрудничать с органами власти в государствах-членах Евросоюза и отслеживать сообщения о подозрениях на случаи необычных тромбов. Все такие случаи анализируются..

Стоит отметить, что в конце марта вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.

О причинах изменения названия препарата не сообщалось.