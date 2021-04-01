Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Комитет по вопросам безопасности EMA провел заседание в среду 31 марта, “в рамках обзора очень редких случаев необычных сгустков крови, связанных с низким количеством тромбоцитов, у людей, вакцинированных вакциной от COVID-19 от AstraZeneca”.
Перед этим EMA созвала заседание специальной группы экспертов для оценки ситуации.
В агентстве подчеркнули, что независимые внешние эксперты из разных медицинских специальностей (гематологи, невропатологи и эпидемиологи) обсудили конкретные аспекты и возможные факторы риска в связи с образованием тромбов.
В EMA отметили, что пока не обнаружено никаких специфических факторов риска относительно образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca.
“Сейчас анализ не выявил никаких конкретных факторов риска, таких как возраст, пол или предыдущая история болезней, касающихся нарушений свертывания крови, для этих очень редких случаев. Причинно-следственная связь с вакциной не доказана, но возможна и дальнейший анализ продолжается”, – говорится в заявлении EMA.
Стоит отметить, что 18 марта агентство заявило, что преимущества вакцины от AstraZeneca в предотвращении COVID-19 преобладают над рисками побочных эффектов.
EMA продолжает сотрудничать с органами власти в государствах-членах Евросоюза и отслеживать сообщения о подозрениях на случаи необычных тромбов. Все такие случаи анализируются..
Стоит отметить, что в конце марта вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.
О причинах изменения названия препарата не сообщалось.
- В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
- Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
- В конце марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca. Ситуация с запретом на экспорт возникла из-за того, что компания не выполнила обязательств перед Евросоюзом по поставкам вакцины от коронавируса.