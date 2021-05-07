Про це повідомили у пресслужбі EMA.
“PRAC аналізує дані, надані власником реєстраційного посвідчення, про випадки синдрому Гієна-Барре (СГБ), зареєстрованих після вакцинації. […] PRAC запросив власника реєстраційного посвідчення надати додаткові докладні дані, включно з аналізом всіх зареєстрованих випадків”, — йдеться в повідомленні.
PRAC обіцяє повідомити, коли з’явиться нова інформація з цього приводу.
Синдром Гієна-Барре або гостра автоімунна запальна полірадикулонейропатія проявляється млявими парезами та паралічами, порушеннями чутливості, вегетативними розладами.
Оскільки поліомієліт є майже усуненою хворобою у більшості країн світу, синдром Гієна — Барре є найчастішою причиною гострого млявого паралічу.
Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило, що побічним ефектом вакцини AstraZeneca проти COVID-19 може бути тромбоз у дорослого населення.
Німецькі експерти заявляють, що люди молодше 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Іспанія вже використовує вакцину AstraZeneca лише для людей старше 60 років.
В кінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria.
Ця вакцина, а також вакцини AstraZeneca-SKBio (виробляється за ліцензією в Південній Кореї) та Covishield (виробляється за ліцензією AstraZeneca в Індії) внесені ВООЗ до списку дозволених для екстреного використання.
Крім цього, вакцина від AstraZeneca є найпоширенішою вакциною проти коронавірусу у світі. Її використовують 146 країн.
- В Україні використовують препарати Covishield та AstraZeneca-SKBio.