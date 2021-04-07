Об этом сказано на сайте регулятора.
В агентстве пояснили, что возникновение тромбоза после вакцинации – это своего рода иммунный ответ организма, который приводит к тому же состоянию, что и у пациентов, получающих гепарин (вещество, препятствующее свертыванию крови, – ред.).
Неделей ранее в EMA говорили о том, что вакцина AstraZeneca безопасна и не может вызывать “повышенный риск образования тромбов”.
В Комитете по безопасности EMA, который проводил оценку вакцины, потребовали провести дополнительные исследования и внести изменения в существующие, чтобы получить больше информации. Регулятор проверил 62 случая возникновения тромбоза у пациентов, которых вакцинировали AstraZeneca на территории Евросоюза. 18 из них закончились смертельным исходом.
В регуляторе пояснили, что тромбоз – в списке очень редких побочных эффектов Vaxzevria (вакцина COVID-19 AstraZeneca). Он может проявиться в течение двух недель после вакцинации. На данный момент такие случаи были зафиксированы у женщин до 60 лет.
В EMA назвали симптомы, при возникновении которых следует обратиться за помощью к медикам (после вакцинации AstraZeneca): одышка, боль в груди, опухоль на ноге, постоянная боль в животе, неврологические симптомы, включая сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения, крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.
Стоит отметить, что в конце марта вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.
О причинах изменения названия препарата не сообщалось.
- В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
- Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
- В конце марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca. Ситуация с запретом на экспорт возникла из-за того, что компания не выполнила обязательств перед Евросоюзом по поставкам вакцины от коронавируса.