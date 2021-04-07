Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пришло к выводу, что побочным эффектом вакцины AstraZeneca от COVID-19 действительно может быть тромбоз у взрослого населения.

Об этом сказано на сайте регулятора.

В агентстве пояснили, что возникновение тромбоза после вакцинации – это своего рода иммунный ответ организма, который приводит к тому же состоянию, что и у пациентов, получающих гепарин (вещество, препятствующее свертыванию крови, – ред.).

Неделей ранее в EMA говорили о том, что вакцина AstraZeneca безопасна и не может вызывать “повышенный риск образования тромбов”.

В Комитете по безопасности EMA, который проводил оценку вакцины, потребовали провести дополнительные исследования и внести изменения в существующие, чтобы получить больше информации. Регулятор проверил 62 случая возникновения тромбоза у пациентов, которых вакцинировали AstraZeneca на территории Евросоюза. 18 из них закончились смертельным исходом.

В регуляторе пояснили, что тромбоз – в списке очень редких побочных эффектов Vaxzevria (вакцина COVID-19 AstraZeneca). Он может проявиться в течение двух недель после вакцинации. На данный момент такие случаи были зафиксированы у женщин до 60 лет.

В EMA назвали симптомы, при возникновении которых следует обратиться за помощью к медикам (после вакцинации AstraZeneca): одышка, боль в груди, опухоль на ноге, постоянная боль в животе, неврологические симптомы, включая сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения, крошечные пятна крови под кожей за пределами места инъекции.

Стоит отметить, что в конце марта вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.

О причинах изменения названия препарата не сообщалось.