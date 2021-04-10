Китайские регулирующие органы оштрафовали Alibaba Group Holding Ltd на рекордные 18 миллиардов юаней (2,75 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольных правил и злоупотребление своим доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Штраф, эквивалентный примерно 4 % выручки Alibaba за 2019 год, был вынесен на фоне беспрецедентного нормативного преследования отечественных технологических конгломератов за последние несколько месяцев, что сказалось на акциях компании.

Бизнес-империя основателя миллиардера Alibaba Джека Ма подверглась особому пристальному вниманию после его язвительной критики регулирующей системы Китая в конце октября.

В конце декабря Государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR) объявила о начале антимонопольного расследования в отношении компании.

“Этот штраф будет рассматриваться рынком как закрытие антимонопольного дела. Это действительно самое громкое антимонопольное дело в Китае”, – сказал Хун Хао, руководитель отдела исследований BOCOM International в Гонконге.

В SAMR заявили, что она определили, что Alibaba “злоупотребляет доминирующим положением на рынке” с 2015 года, не позволяя своим продавцам использовать другие онлайн-платформы электронной коммерции.

В заявлении говорится, что такая практика нарушает антимонопольный закон Китая, препятствуя свободному обращению товаров и ущемляя деловые интересы торговцев.

В свою очередь, китайский гигант электронной коммерции заявил, что в понедельник проведет телефонную конференцию, чтобы обсудить решение о штрафных санкциях.